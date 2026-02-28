Jordania, Catar y Siria: aquí están las bases militares de EE. UU. en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos mantiene decenas de bases militares en Oriente Medio, varias de ellas atacadas este sábado por misiles atribuidos a Irán, en respuesta a recientes bombardeos estadounidenses en la región. Entre los objetivos se encuentran instalaciones en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Irak, Jordania, Catar y Siria, donde Washington despliega fuerzas aéreas, navales y terrestres bajo el Comando Central (CENTCOM).

Bases de EE.UU. en Medio Oriente bajo ataque de Irán

En Baréin, la Quinta Flota de la Marina de EE.UU. y el cuartel general de las Fuerzas Navales fueron blanco de misiles. La base, clave para acoger portaviones y buques de apoyo logístico, ha sido operativa desde 1948 y su puerto profundo permite maniobras de gran calado.

En Irak, mientras las fuerzas estadounidenses se retiran de instalaciones federales y completan la misión anti-EI en la región kurda, explosiones cerca del consulado en Erbil alertaron sobre drones y misiles interceptados por la coalición. El grupo proiraní Kataeb Hezbolá amenazó con continuar los ataques.

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, objetivos estratégicos

La base aérea de Ali Al-Salem en Kuwait, que alberga drones MQ-9 Reaper y un ala logística, fue atacada por varios misiles balísticos. Aunque las autoridades locales interceptaron algunos proyectiles, Italia reportó “daños importantes” en la pista, sin bajas. Camp Arifjan, también en Kuwait, mantiene reservas y el cuartel general avanzado del CENTCOM.

En Emiratos Árabes Unidos, la base de Al Dhafra en Abu Dabi registró columnas de humo tras impactos de misiles. Allí se encuentran tropas estadounidenses con drones MQ-9 y aviones de combate en rotación.

Otras bases afectadas: Jordania, Catar y Siria

En Jordania, la base aérea de Muwaffaq Salti experimentó derribo de dos misiles balísticos, sin víctimas. Catar reportó explosiones cerca de la base de Al Udeid, que aloja fuerzas avanzadas del CENTCOM y operaciones especiales, y un misil fue interceptado por sistemas locales.

En Siria, donde EE.UU. mantiene tropas en retirada, medios estatales informaron de cuatro muertos por impacto de un misil iraní en el sur del país.

Impacto y despliegue militar estadounidense

Las bases atacadas concentran capacidades de:

Fuerzas aéreas y drones MQ-9 Reaper .

. Fuerzas navales , incluyendo portaviones y buques de apoyo logístico.

, incluyendo portaviones y buques de apoyo logístico. Operaciones terrestres y reservas estratégicas, coordinadas por el CENTCOM.

Estos ataques ocurren en un contexto de tensión creciente tras los bombardeos de EE.UU. en Irán, reforzando la presencia militar estadounidense en el Golfo y zonas estratégicas de Medio Oriente.

El seguimiento de los daños y la respuesta de Estados Unidos continuará en los próximos días, mientras que las fuerzas en la región permanecen en alerta máxima ante posibles nuevas represalias.

