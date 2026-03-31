Juez ordena detener las obras del salón de baile impulsado por Trump en la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

Proyecto en Casa Blanca de Trump es suspendido por orden judicial. Foto: Archivo

Un juez federal en Washington D.C. ordenó la suspensión inmediata de las obras de un salón de baile promovido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La decisión fue emitida por el juez Richard Leon, quien determinó que el proyecto no puede continuar sin la aprobación del Congreso.

Proyecto de 400 millones de dólares queda detenido

El fallo judicial frena temporalmente la construcción de un salón de baile valuado en 400 millones de dólares, el cual se desarrollaba en el espacio donde previamente se encontraba el Ala Este del complejo presidencial.

El juez concedió una orden judicial preliminar solicitada por un grupo conservacionista, lo que impide que las obras continúen mientras se resuelve el fondo del caso.

Falta de facultades legales, argumento central

En su resolución, Leon sostuvo que el presidente, aunque funge como administrador del inmueble, no tiene la autoridad legal para autorizar este tipo de modificaciones estructurales sin aval legislativo.

“Ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener”.

El juez enfatizó que la Congreso de Estados Unidos debe intervenir en decisiones relacionadas con cambios significativos en instalaciones federales.

Obras no podrán continuar sin autorización del Congreso

La orden judicial establece que el Gobierno federal deberá detener cualquier actividad de construcción relacionada con el proyecto hasta que exista una autorización formal por parte del Congreso.

El caso se mantiene en proceso, por lo que será en futuras resoluciones donde se determine si el proyecto puede reanudarse o queda cancelado de forma definitiva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.