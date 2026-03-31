Christopher Landau usa caso del Cártel Jalisco en debate por ciudadanía por nacimiento en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, mencionó a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para argumentar en contra de la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, en el contexto del debate legal que analiza la Corte Suprema de Estados Unidos.

A través de redes sociales, Landau afirmó que no cree que el supuesto nuevo líder del CJNG, conocido como el “Pelón”, sea ciudadano estadounidense sólo por haber nacido en California, como se ha reportado.

Landau menciona al CJNG en debate sobre ciudadanía por nacimiento

El funcionario publicó que la Corte Suprema escuchará argumentos sobre el caso de ciudadanía por nacimiento, relacionado con la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.

En su mensaje escribió: “No creo, por ejemplo, que el ‘Pelón’, el aparente nuevo líder del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque —como se ha informado ampliamente— nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”.

Landau argumentó que la Enmienda 14 establece que la ciudadanía aplica a personas nacidas en Estados Unidos “y sujetas a su jurisdicción”, lo que, según su postura, no incluye a hijos de migrantes indocumentados o personas sin residencia permanente.

Corte Suprema analizará orden sobre ciudadanía

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos el 1 de abril sobre la orden ejecutiva impulsada por Trump, relacionada con la ciudadanía por nacimiento.

El caso podría influir en la interpretación futura de la ciudadanía automática para personas nacidas en territorio estadounidense, uno de los temas más debatidos en la política migratoria del país.

El debate legal continúa mientras la Corte Suprema analiza los argumentos constitucionales sobre la Enmienda 14.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.