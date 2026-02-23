Estados Unidos proporcionó inteligencia para el operativo en que murió el “Mencho”, destaca la Casa Blanca

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos proporcionó datos de inteligencia para el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que resultó gravemente herido Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, resaltó la Presidencia estadounidense, a la par de autoridades mexicanas.

A través de un mensaje en X, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, resaltó que la asistencia estadounidense en la acción de las fuerzas federales mexicanas fue únicamente la entrega de datos de inteligencia, a la vez que agradeció la cooperación al Ejército Mexicano, felicitándolo por la exitosa ejecución del operativo.

Mientras que, a la par, recordó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que presuntamente lideraba el “Mencho”, fue designado Organización Terrorista Extranjera en 2025 por el presidente Donald Trump, al ser de las principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos.

Además, en su cuenta de X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconoció al Gobierno de México y el Ejército por su determinación y la ejecución del operativo en que murió Nemesio Oseguera, expresando su “respeto y solidaridad con los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que enfrentan a estos grupos criminales todos los días”.

Resaltando también la cooperación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el del presidente Donald Trump, misma que, dijo, ha alcanzado niveles sin precedentes, a la vez que acotó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre ambos países.

A lo que también añadió que el Cártel Jalisco Nueva Generación fue denominado organización terrorista por “envenenar a nuestra gente”, siendo de los principales traficantes de fentanilo, en línea con el mensaje de la vocera presidencial.

Embajada corrige “plana” a reportera

Por otro lado, la Embajada de México en Estados Unidos corrigió en X a la reportera de investigación Laura Loomer, quien aseguró que fue la administración de Trump la que abatió al “Mencho”, desatando una oleada de violencia que alcanzó el Aeropuerto de Guadalajara.

Agregó la comunicadora en su mensaje que turistas estadounidenses estaban siendo tomados como rehenes por miembros del cártel en autopistas cercanas y hoteles, en represalia por el operativo.

Ante ello, la representación diplomática mexicana desmintió la información, recalcando que el operativo fue planeado y ejecutado por las Fuerzas Especiales de México. Información que la Secretaría de la Defensa había emitido de manera independiente al informar sobre la operación en Tapalpa.

Recalcó que la participación de Estados Unidos fue proporcionando datos complementarios de inteligencia, y fue en el marco del acuerdo bilateral de cooperación. Toda vez que también remarcó que la Guardia Nacional y el Ejército reforzaban la seguridad en Jalisco, así como en las entidades colindantes.

