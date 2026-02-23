Nueva York decreta toque de queda por histórica tormenta de nieve

GENERANDO AUDIO...

Toque de queda en Nueva York por tormenta invernal. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este domingo un toque de queda temporal ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que comenzó a azotar el noreste de Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que las condiciones de ventisca se “materializarán rápidamente” desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea extremadamente peligroso.

Cierre de calles y puentes

Mamdani informó que las calles, autopistas y puentes de la ciudad permanecerán cerrados desde las 21:00 del domingo hasta el mediodía del lunes. “La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década”, alertó, al tiempo que pidió a los residentes evitar todos los viajes no esenciales; solo se permitirán desplazamientos esenciales y de emergencia.

La tormenta redujo la visibilidad en zonas como Wall Street, cuyos rascacielos apenas podían distinguirse desde el barrio de Brooklyn. Meteorólogos advirtieron que la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento podría provocar cortes de energía.

En el estado de Nueva Jersey, al menos 22 mil 895 clientes estaban sin suministro eléctrico la noche de este domingo.

Nevadas históricas y ráfagas de hasta 100 km/h

El NWS prevé que la nieve caiga a un ritmo de entre cinco y ocho centímetros por hora en el punto álgido del fenómeno, que afecta a casi 54 millones de personas. Se esperan acumulaciones de entre 45 y 60 centímetros en la ciudad de Nueva York, con posibles registros de hasta 70 centímetros en algunas zonas.

También se pronostican ráfagas de viento de hasta 100 km/h durante la noche del domingo y el lunes, lo que podría generar condiciones de viaje “peligrosas o imposibles”, especialmente a lo largo del corredor de la autopista I-95, que conecta ciudades como Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston.

Las escuelas permanecerán cerradas el lunes, mientras que la ciudad desplegará recursos para asistir a personas que requieran refugio.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill declaró el estado de emergencia desde el mediodía del domingo para facilitar el uso de fondos y el despliegue de recursos ante la crisis climática. Asimismo, en Boston, la alcaldesa Michelle Wu advirtió que la tormenta podría alcanzar una “magnitud histórica”, con acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve.

Miles de vuelos cancelados

El impacto también se sintió en el transporte aéreo. Más de 3 mil 500 vuelos fueron cancelados este domingo, según el sitio especializado FlightAware, siendo los aeropuertos del área de Nueva York los más afectados.

Las autoridades anticipan que las condiciones empeorarán durante la madrugada y la mañana del lunes. De ser así, podría convertirse en una de las tormentas invernales más intensas de los últimos años en el noreste del país.

