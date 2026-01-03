GENERANDO AUDIO...

Las 28 semanas de escalada de EE. UU. a Venezuela.

Estados Unidos bombardeó este sábado, 3 de enero, territorio venezolano y capturó al presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar que supone la culminación de una estrategia de escalada que comenzó hace 28 semanas con las primeras amenazas con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, aunque sin esconder nunca que el objetivo final era un cambio de régimen.

La operación representó el punto final de una serie de acciones iniciadas por Estados Unidos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, aunque desde el inicio se señaló que el objetivo era un cambio de régimen en Venezuela.

Escalada militar de EEUU en Venezuela

Las primeras advertencias de EE. UU. se materializaron con el mayor despliegue militar registrado en el mar Caribe, encabezado por el portaaeronaves USS Gerald Ford, el más grande de la Armada estadounidense. Este movimiento elevó la tensión regional y marcó una nueva fase en la escalada contra Venezuela.

En respuesta, el Gobierno venezolano decretó la movilización de milicianos, un mecanismo que contempla el armamento de civiles para una eventual “lucha armada” ante un ataque extranjero.

Ataques de EEUU a embarcaciones en Venezuela

El siguiente paso de la escalada de EEUU consistió en ataques contra embarcaciones que Washington identificó como utilizadas por organizaciones de tráfico de drogas. Las fuerzas estadounidenses bombardearon más de 30 barcas, con un saldo de al menos 112 personas muertas, según el balance oficial norteamericano.

Organizaciones de derechos humanos criticaron estos ataques y denunciaron ejecuciones extrajudiciales. Uno de los casos más señalados fue un doble bombardeo, en el que los ocupantes de una embarcación habrían sido atacados nuevamente cuando ya estaban heridos y a la deriva, lo que fue señalado como una posible violación de las leyes del mar.

Designación de grupos criminales y cierre aéreo en Venezuela

Tras los ataques marítimos, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel de los Soles como “organización terrorista extranjera”, acusándolo de apoyar a grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, considerados amenazas para la seguridad estadounidense.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso de seguridad por posibles interferencias al sobrevolar Venezuela, lo que llevó a varias aerolíneas a suspender operaciones. Caracas respondió revocando permisos de vuelo a compañías como Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia y Avianca.

El 1 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció el cierre total del espacio aéreo venezolano. Días antes, Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una llamada telefónica que ambos confirmaron públicamente, sin resultados concretos.

Incautación de petroleros venezolanos por EEUU

El sector petrolero, que representa cerca del 90% de los ingresos del Estado venezolano, fue otro de los objetivos clave. El 10 de diciembre, la Guardia Costera de EEUU se incautó del petrolero Skipper con crudo venezolano y lo trasladó a un puerto estadounidense.

Posteriormente, Washington anunció el bloqueo total de petroleros que entraran o salieran de Venezuela y se incautó del buque Centuries. Un tercer petrolero, el Bella 1, rechazó un abordaje y fue perseguido durante varios días en el Atlántico.

Captura de Nicolás Maduro y acusaciones de EEUU

Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Desde 2020, Maduro enfrenta acusaciones formales en EEUU por corrupción y narcotráfico, presentadas en el Distrito Sur de Nueva York.

Sobre él pesaba una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. Al anunciar su detención, Donald Trump afirmó que la operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses.