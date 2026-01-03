GENERANDO AUDIO...

El presidente Donald Trump aseguró que los cárteles de droga controlan México y cuestionó la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la situación. El pronunciamiento se dio tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y Trump vinculó la seguridad regional con el problema del narcotráfico en la frontera sur de Estados Unidos.

Trump declaró que Sheinbaum está “muy asustada” por los cárteles y que no puede controlar el país. “No está dirigiendo México, los cárteles están dirigiendo México”, dijo el mandatario estadounidense, al tiempo que señaló que ha ofrecido apoyo para combatirlos, pero que la presidenta mexicana ha rechazado la ayuda en varias ocasiones.

“No, no, no, señor presidente. No, no, no, por favor”, aseguró Trump que Sheinbaum le ha respondido cuando él le pregunta “¿Le gustaría que elimináramos a los cárteles?”.

El mandatario aseguró que los problemas de drogas han causado miles de muertes, calculando hasta 300 mil víctimas, y advirtió que la mayoría de los estupefacientes ingresan a Estados Unidos por la frontera sur.

Reacción de México ante Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un comunicado en el que condenaron la intervención militar de EE. UU. en Venezuela. La SRE recordó que la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o uso de la fuerza contra otro país, y reiteró que América Latina y el Caribe son una zona de paz.

México destacó que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver conflictos y reafirmó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación para preservar la paz y la estabilidad regional.

La SRE informó que mantiene comunicación permanente con mexicanos en Venezuela para brindar asistencia consular y orientación. La Embajada de México en Caracas habilitó teléfonos, correo electrónico y redes sociales para emergencias.

