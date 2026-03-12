Los Ángeles también refuerza vigilancia por conflicto en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de Los Ángeles refuerzan vigilancia y patrullajes. FOTO: Getty

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que mantienen un nivel elevado de preparación y vigilancia ante el contexto internacional y el conflicto en Medio Oriente, con el objetivo de proteger a los residentes de la región.

El Departamento de seguridad del condado señaló que trabaja de forma coordinada con socios federales y agencias locales de seguridad para compartir inteligencia y monitorear cualquier posible impacto que la situación internacional pudiera tener en las comunidades del área.

Autoridades de Los Ángeles refuerzan vigilancia y coordinación por conflicto en Medio Oriente

La dependencia señaló que la seguridad pública sigue siendo su prioridad principal. Como parte de las acciones de preparación, las autoridades mantienen atención permanente ante posibles amenazas, incluidas:

Ataques de actores solitarios

Células durmientes

Amenazas tecnológicas o cibernéticas

Además, indicaron que se han incrementado los patrullajes preventivos en distintos puntos del condado. Esta medida incluye presencia reforzada en lugares de culto, instituciones culturales y sitios destacados, especialmente en el contexto de observancias religiosas actuales.

El departamento también informó que revisó de manera anticipada sus planes de despliegue operativo, reforzó la coordinación con estaciones de patrullaje y aseguró la disponibilidad de recursos adicionales en caso de que sean necesarios.

Otra parte de la estrategia incluye el trabajo de enlaces culturales del Departamento, quienes mantienen comunicación directa con miembros de las comunidades locales para atender inquietudes y fortalecer la relación con los residentes.

Las autoridades destacaron que la información proveniente de la ciudadanía también es clave para mantener la seguridad. Por ello, hicieron un llamado a los residentes a mantenerse atentos a su entorno, tanto en espacios físicos como en entornos digitales.

Finalmente, el Departamento reiteró que cualquier actividad sospechosa debe ser reportada a las autoridades para permitir una respuesta oportuna y reforzar la protección de las comunidades del condado de Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que mantiene coordinación constante con autoridades de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas.

La declaración del gobernador se da luego de que el Federal Bureau of Investigation enviara una advertencia a departamentos de policía en California sobre un posible escenario de ataque con drones vinculado a Irán.

