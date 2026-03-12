Revelan videos impactantes de ataques contra aeronaves iraníes

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. publica videos de bombardeos contra aeronaves iraníes. Foto: Archivo

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) difundió imágenes y videos de ataques aéreos dirigidos contra aeronaves de Irán, en medio de las tensiones militares entre ambos países.

En el material publicado, la dependencia aseguró que las fuerzas estadounidenses continúan neutralizando capacidades militares iraníes, como parte de sus operaciones en la región.

“El régimen iraní pierde capacidad aérea día a día. Las fuerzas estadounidenses no sólo se defienden de las amenazas iraníes, sino que las desmantelan metódicamente”, señaló el comando en su mensaje.

Videos muestran destrucción de aeronaves tras bombardeos

En las imágenes difundidas por el CENTCOM, se observan ataques aéreos que impactan directamente contra aeronaves identificadas como objetivos militares.

Los videos muestran cómo las explosiones alcanzan a los aviones en tierra, provocando incendios que envuelven rápidamente las estructuras de las aeronaves.

Tras el impacto de las bombas, las aeronaves quedan severamente dañadas, con partes de su estructura desprendiéndose mientras el fuego se extiende por los restos.

Imágenes se difunden en redes sociales

Las grabaciones comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido fragmentos del material publicado por el comando militar estadounidense.

En algunos de los clips se observan al menos tres aeronaves distintas alcanzadas por los bombardeos, en los que tras el impacto las alas se desprenden y las estructuras quedan destruidas en cuestión de segundos.

Las imágenes forman parte de la estrategia de comunicación del Comando Central de Estados Unidos, que busca mostrar las operaciones militares realizadas contra objetivos iraníes en el contexto del actual conflicto en la región.

