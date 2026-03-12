Trump declara victoria contra Irán; promete liberar crudo y luego reponer reservas

GENERANDO AUDIO...

Trump afirmó que tendrá que recurrir a reservas petroleras. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán está cerca de la derrota en el conflicto que enfrenta a ambos países, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses podrían intensificar los ataques si es necesario.

En medio de la escalada, el mandatario también adelantó que Estados Unidos podría liberar parte de su reserva estratégica de petróleo para estabilizar los mercados energéticos, aunque aseguró que posteriormente volverá a llenar esas reservas.

Trump afirma que Irán está cerca del final en la guerra

Durante declaraciones a periodistas y actos con simpatizantes, Trump sostuvo que el conflicto podría terminar pronto, al asegurar que Irán está “prácticamente al final de la línea”.

El mandatario señaló que Estados Unidos tiene capacidad para atacar zonas clave, incluida la capital iraní.

“Podemos golpear zonas de Teherán y otros lugares que, si lo hacemos, les será casi imposible reconstruir su país”, advirtió.

Aun así, también envió señales contradictorias durante la jornada. En una conversación con el sitio informativo Axios, el presidente aseguró que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto podría detenerse pronto.

EE. UU. liberaría petróleo de sus reservas por crisis en el estrecho de Ormuz

En medio de la tensión energética provocada por el conflicto, Trump reconoció que la guerra ha impactado el mercado petrolero, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de crudo en el mundo.

El presidente dijo que Estados Unidos podría liberar “un poco” de petróleo de su reserva estratégica para ayudar a contener los precios.

“Lo haremos muy rápidamente y luego las llenaremos”, afirmó.

También aseguró que la seguridad en el estrecho de Ormuz se reforzará “muy pronto”, tras señalar que fuerzas estadounidenses han localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona.

Irán responde con ataques y advierte sobre guerra prolongada

Por su parte, Irán aseguró haber atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones en la región.

Funcionarios iraníes también advirtieron que el conflicto podría convertirse en una guerra de desgaste de largo plazo, con consecuencias económicas globales.

Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, afirmó que Estados Unidos e Israel deberían considerar el impacto económico de una confrontación prolongada, que —según dijo— podría afectar a la economía mundial.

