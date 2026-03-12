Primeros días de la guerra con Irán ya costaron más de 11 mil millones de dólares a EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Guerra entre EE.UU. e Irán ya costó 11.3 mmd en 6 días. GETTY

En medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, legisladores estadounidenses recibieron nuevos datos sobre el impacto económico del conflicto. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump informaron al Congreso que los primeros días de la ofensiva ya implicaron un gasto multimillonario para el país.

Funcionarios de la administración de Donald Trump estimaron que los primeros seis días de la guerra contra Irán costaron al menos 11.3 mil millones de dólares a Estados Unidos, el dato fue revelado por The New York Times, debido a que la cifra se presentó durante una sesión informativa a puerta cerrada para senadores que se realizó el martes en el Congreso.

El monto no representa el costo total del conflicto, pero se compartió con legisladores que han exigido más información sobre la guerra.

Funcionarios también informaron a los legisladores que 5.6 mil millones de dólares en municiones se utilizaron solo durante los primeros dos días de ataques aéreos.

Congreso prevé nueva solicitud de fondos para la guerra

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán. Desde entonces, la confrontación se ha extendido a Líbano, ha provocado caos en los mercados energéticos y de transporte, y ha dejado cerca de 2 mil muertos, en su mayoría iraníes y libaneses.

Asesores del Congreso de Estados Unidos señalaron que la Casa Blanca podría enviar pronto una solicitud formal para financiar la guerra.

Algunos funcionarios estiman que el gobierno podría pedir hasta 50 mil millones de dólares adicionales, aunque otros consideran que esa cifra podría quedarse corta.

El gobierno aún no ha presentado públicamente una evaluación completa del costo total del conflicto ni cuánto tiempo podría durar y el Congreso podría debatir pronto el financiamiento adicional mientras el conflicto sigue en desarrollo.

