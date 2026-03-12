FBI abrirá oficina permanente en Ecuador para combatir crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El Federal Bureau of Investigation (FBI) abrirá una oficina permanente en Ecuador para colaborar con las autoridades locales en investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, quien señaló que agentes del FBI trabajarán directamente con la Policía Nacional del Ecuador.

Cooperación entre Ecuador y Estados Unidos

De acuerdo con el funcionario, el acuerdo fortalece la cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, relación que se ha estrechado desde la llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023.

“Ahora tenemos agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, declaró Reimberg.

Según autoridades, la oficina comenzará a operar de inmediato y se enfocará en el intercambio de información estratégica, apoyo en investigaciones y capacitación para las fuerzas de seguridad.

Parte de una alianza regional contra cárteles

La apertura de esta oficina también forma parte de la cooperación en la alianza internacional “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Este bloque reúne a 17 países del continente para coordinar acciones contra los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales.

La cumbre donde se formalizó esta iniciativa se realizó recientemente en Miami.

Apoyo en operaciones contra grupos criminales

La colaboración entre ambos países también incluye apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, intercambio de inteligencia y entrenamiento de fuerzas de seguridad.

Incluso, la semana pasada fuerzas ecuatorianas realizaron un bombardeo contra un campamento del grupo armado Comandos de la Frontera, una disidencia vinculada a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que opera en la frontera con Colombia.

Oficinas del FBI en otros países de América Latina

La embajada de Estados Unidos en Quito calificó la instalación como un “hito estratégico y operativo”.

Oficinas del FBI ya operan dentro de embajadas estadounidenses en varias ciudades de la región, como Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires.

Estas oficinas permiten coordinar investigaciones internacionales y combatir redes de narcotráfico y crimen organizado en el continente.

