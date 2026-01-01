GENERANDO AUDIO...

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asumió el cargo la medianoche del 1 de enero de 2026, en una ceremonia celebrada en la antigua estación de metro Old City Hall, en Manhattan. Con ello, se convirtió en el primer alcalde musulmán y el primer surasiático en encabezar la ciudad más grande de Estados Unidos.

El acto se llevó a cabo mientras miles de personas celebraban la llegada de 2026 en Times Square. El juramento fue administrado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y precedió a la investidura pública realizada horas después en la alcaldía.

Mamdani, de 34 años, llega al cargo como una de las figuras emergentes de la izquierda estadounidense y con un mandato que, desde su inicio, se perfila marcado por la relación con el presidente Donald Trump.

Ceremonia de investidura y simbolismo del juramento

El nuevo alcalde de Nueva York juró el cargo sobre el Corán, utilizando dos ejemplares con valor histórico y personal. Uno perteneció a su abuelo y el otro fue propiedad del escritor e historiador afroamericano Arturo Schomburg, cedido por la Biblioteca Pública de Nueva York.

La elección de Old City Hall, una de las primeras estaciones del metro inaugurada en 1904 y cerrada en 1945, fue presentada por su oficina como un gesto de cercanía con la clase trabajadora. El acto fue descrito como íntimo y solemne, con la presencia de su familia.

Horas más tarde, el jueves 1 de enero, se realizó una ceremonia pública encabezada por el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, con la asistencia de alrededor de 4 mil invitados.

Perfil de Zohran Mamdani y trayectoria política

Zohran Mamdani nació en Uganda, en una familia de origen indio, y se mudó a Nueva York a los siete años. Se educó en instituciones de prestigio y tuvo una carrera política relativamente breve antes de llegar a la alcaldía, tras desempeñarse como legislador del estado de Nueva York.

En las elecciones municipales del 4 de noviembre, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa, en un resultado interpretado como un avance del sector progresista del Partido Demócrata.

Para compensar su limitada experiencia ejecutiva, se ha rodeado de asesores que trabajaron con alcaldes anteriores y en la administración del expresidente Joe Biden, además de abrir canales de diálogo con líderes empresariales.

Agenda de gobierno y primeras definiciones

Durante su campaña, el alcalde de Nueva York prometió medidas enfocadas en reducir el costo de vida, entre ellas:

Congelación de alquileres

Guarderías infantiles gratuitas

Autobuses públicos sin costo

Mamdani informó que se mudará de su departamento en Queens a la residencia oficial en Manhattan, argumentando motivos de seguridad.

Relación con Donald Trump y posibles tensiones

La relación entre Mamdani y el presidente Donald Trump, también originario de Nueva York, será uno de los ejes centrales de su administración. Trump ha criticado públicamente al nuevo alcalde y antes de las elecciones amenazó con recortar fondos federales a la ciudad si ganaba. De hecho lo calificó como “lunático comunista”.

Ambos sostuvieron una reunión en la Casa Blanca en noviembre, descrita como cordial. Sin embargo, analistas advierten que el vínculo podría deteriorarse, especialmente por temas como las redadas migratorias, ya que Mamdani ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

El nuevo alcalde también ha expresado posturas críticas hacia Israel y se ha manifestado como defensor de la causa palestina, lo que lo ha llevado a señalar su intención de mantener un liderazgo inclusivo con la comunidad judía de la ciudad.