Joven fue hallada a varios metros de su casa. Foto: Reuters/Ilustrativa

El cuerpo localizado en un campo de Texas fue identificado como el de Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años que estaba desaparecida desde la víspera de Navidad, confirmaron autoridades este miércoles.

La adolescente fue hallada el martes durante un operativo de búsqueda en un campo ubicado a varios metros de su vivienda, luego de varios días sin conocerse su paradero.

Forense determina que murió por herida de bala

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, el médico forense determinó que Mendoza Olmos murió por una herida de bala en la cabeza y que la causa de muerte fue dictaminada como suicidio.

En el lugar donde fue encontrado el cuerpo se localizó un arma de fuego, informó el alguacil Javier Salazar.

Salazar señaló que un arma de fuego perteneciente a un familiar de Mendoza Olmos se encuentra desaparecida. Las autoridades aún no han determinado si dicha arma coincide con la localizada en el sitio del hallazgo.

Autoridades mencionan posibles indicadores previos

El alguacil indicó que una de las líneas que manejaban los investigadores desde el inicio de la desaparición era el temor a una posible autolesión, así como la presencia de indicadores de ideación suicida y signos de depresión no diagnosticada.

“Por lo que nos describen, parece que se trataba de una persona joven que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida”, declaró Salazar.

Videos captaron a la joven antes de desaparecer

Un video de cámara de tablero, difundido esta semana, podría mostrar a Mendoza Olmos momentos antes de su desaparición. Los investigadores creen que las imágenes muestran a la estudiante universitaria caminando cerca de su casa la mañana en que fue vista por última vez.

Otro video de vigilancia la muestra revisando su automóvil la mañana de Nochebuena, antes de desaparecer. Su familia informó que la joven se fue sin su teléfono celular.

