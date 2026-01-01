Trump aplaza aranceles a muebles importados y frena aumentos hasta 2027

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer por un año la aplicación de aranceles más elevados a muebles importados, una decisión tomada horas antes de que las nuevas tarifas entraran en vigor este jueves 1 de enero de 2026.

La medida frena temporalmente el aumento de gravámenes que contemplaba un arancel del 30% a ciertos muebles tapizados y hasta 50% a gabinetes de cocina y tocadores, los cuales ahora se aplicarían, en caso de concretarse, hasta el 1 de enero de 2027.

Trump frena aranceles ante impacto en el costo de vida

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el aplazamiento responde al impacto que estas medidas podrían tener en el costo de vida de las familias estadounidenses, además de permitir que continúen las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con productos de madera.

“Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles”, señaló el Gobierno estadounidense.

Aranceles forman parte de la estrategia comercial de Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una política de aranceles sectoriales que ha afectado a industrias como el acero, los automóviles y la madera, con el objetivo de proteger a las industrias nacionales y reforzar la seguridad económica del país.

En octubre pasado ya habían entrado en vigor nuevos aranceles, entre ellos un 10% a la madera blanda importada y un 25% a ciertos muebles y gabinetes, medidas que ahora permanecerán sin cambios adicionales durante 2026.

Vietnam y China, entre los países más afectados

Las tarifas más altas, que fueron suspendidas, habrían impactado de forma directa a Vietnam y China, dos de los principales proveedores de muebles para el mercado estadounidense.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá pronunciarse sobre la legalidad de estos aranceles nacionales, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que podría definir el futuro de la política comercial impulsada por Trump.