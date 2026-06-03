Trump ve fórmula “imbatible” con Vance y Rubio rumbo a 2028

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Donald Trump apoya fórmula integrada por JD Vance y Marco Rubio. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formarían una fórmula “imbatible” si decidieran competir juntos en las elecciones presidenciales de 2028.

Durante una entrevista en el pódcast “Pod Force One” del New York Post, Trump elogió a ambos funcionarios, quienes son considerados entre los principales perfiles republicanos para buscar la candidatura presidencial una vez concluido su mandato.

Trump elogia a JD Vance y Marco Rubio

Al ser cuestionado sobre quién podría sucederlo dentro del Partido Republicano, Trump aseguró que tanto Vance como Rubio cuentan con respaldo entre los votantes conservadores.

“Me gustan los dos. Me gustan juntos… No sé cómo se les podría ganar si van juntos”, afirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre quién debería encabezar una eventual candidatura presidencial y quién ocuparía la vicepresidencia.

Vance y Rubio figuran entre los favoritos republicanos

Aunque ninguno de los dos ha anunciado formalmente una aspiración para las elecciones de 2028, ambos son mencionados con frecuencia como posibles contendientes por la nominación republicana.

En distintos sondeos recientes, Vance y Rubio aparecen entre las figuras mejor posicionadas dentro del partido, lo que ha alimentado las especulaciones sobre el futuro liderazgo republicano.

A pesar de ello, Rubio ha declarado públicamente que mantiene una relación cercana con Vance y que no buscaría la candidatura presidencial si el actual vicepresidente decide competir.

Ninguno de los dos ha declarado oficialmente su intención de presentarse, y Rubio, de 54 años, ha dicho públicamente que el vicepresidente es un amigo e insistido en que no se postulará en 2028 si Vance es candidato.

El mes pasado, Rubio acaparó titulares por manejar con soltura una rueda de prensa en la Casa Blanca, respondiendo preguntas sobre Irán, Cuba y China con un estilo relajado y toques de humor, y con poco del tono incendiario que Trump suele desplegar en sus apariciones en la sala de prensa.

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