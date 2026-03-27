Trump firma orden para garantizar pago a agentes aeroportuarios pese al cierre de Seguridad Nacional

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Trump oficializa orden de pago a agentes de la TSA. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la firma de una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a cerca de 50 mil agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en medio del bloqueo presupuestal en el Congreso que ha derivado en afectaciones operativas en aeropuertos del país.

La medida instruye al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a liberar recursos utilizando fondos del proyecto legislativo conocido como “One Big Beautiful Bill”, con el objetivo de evitar un mayor deterioro en el sistema aeroportuario.

Crisis operativa en aeropuertos por falta de pagos

La falta de financiamiento federal ha impactado directamente a la operación aérea en Estados Unidos. De acuerdo con reportes, más del 11% de los agentes de la TSA no se presentó a trabajar en una jornada reciente, lo que equivale a aproximadamente 3,120 elementos.

El problema se agrava en ciudades clave como:

Nueva York

Houston

Atlanta

Nueva Orleans

En estos puntos, el ausentismo ha superado el 30%, generando retrasos, largas filas y afectaciones a pasajeros.

Además, se reporta que cerca de 500 agentes han renunciado desde el inicio del cierre parcial del gobierno, lo que incrementa la presión sobre el sistema de seguridad aeroportuaria.

Orden ejecutiva busca frenar el caos

El mandatario, anteriormente justificó la decisión como una respuesta urgente ante la crisis:

“Firmaré una orden que instruya al Secretario de Seguridad Nacional a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos provocado en los aeropuertos. No es fácil, ¡pero lo voy a hacer!”

La orden ejecutiva busca restablecer la operatividad en aeropuertos y garantizar la continuidad de funciones esenciales de seguridad, mientras persiste la falta de acuerdos en el Congreso para aprobar el presupuesto federal.

Impacto del cierre de gobierno en servicios clave

El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos ha provocado afectaciones en distintos sectores, particularmente en aquellos considerados servicios esenciales, como la seguridad en aeropuertos.

La falta de pago a empleados federales ha derivado en:

Ausentismo laboral

Renuncias

Reducción en la capacidad operativa

Riesgos en la seguridad aeroportuaria

La medida anunciada por Trump busca contener estos efectos a corto plazo, mientras continúan las negociaciones políticas para restablecer el financiamiento del gobierno federal.

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