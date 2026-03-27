Perfilan a JD Vance y a Marco Rubio como posibles sucesores republicanos tras Donald Trump

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De izquierda a derecha, JD Vance y Marco Rubio. Foto: AFP.

Los simpatizantes perfilan al vicepresidente JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles perfiles del Partido Repúblicano para suceder a Donald Trump en Estados Unidos.

El pasado 25 de marzo, inició la Conferencia de Acción Política Conservadora en Grapevine, Texas. Es considerada por sus miembros como la mayor reunión conservadora del mundo, por lo que es relevante para quienes buscan representar los intereses republicanos.

Para la edición de este año no existe un consenso claro sobre el perfil que apoyarán para suceder a Donald Trump, aunque ya inició una contienda temprana.

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente de Estados Unidos no acudirá a la conferencia. Eso permitirá a otros perfiles del Partido Republicano intentar destacarse, indicó AFP.

Según expone, el vicepresidente JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, son los principales perfiles que podrían liderar al Partido Republicano después de la “era” de Donald Trump en Estados Unidos.

Suzy Phillips, una enfermera jubilada de Dallas, manifestó a AFP que “tengo plena confianza tanto en JD Vance como en Marco Rubio para dirigir el país”. Agregó que “serían mis dos primeras opciones”.

Republicanos se inclinan más hacia JD Vance

Las encuestas señalan que JD Vance tiene una ventaja nacional entre los votantes republicanos. En cambio, en Texas, aproximadamente la mitad de los votantes republicanos respalda a Marco Rubio.

Algunos simpatizantes de derecha valoran a JD Vance por haber crecido en la pobreza dentro de una comunidad de Apaches afectada por la adicción a opioides.

“Adoraba a JD Vance antes de que entrara en política… Me encantó su historia de la pobreza a la riqueza, que fuera alguien que vio un camino mejor y lo siguió”, dijo la enfermera republicana, Suzy Phillips.

En cambio, otros republicanos reconocen sus habilidades para comunicarse y fluidez ideológica. “Es muy elocuente y educado”, comentó Laura McGarraugh, una enfermera de urgencias de 52 años.

Agregó que “tiene un gran dominio ante cualquier tipo de preguntas que le puedan hacer. Es un poco más diplomático que Trump.”

¿Qué dicen los partidarios de Marco Rubio en Estados Unidos?

Por su parte, los simpatizantes afines a Marco Rubio reconocieron su experiencia y estabilidad, sobre todo en la política internacional.

Brian Su, un consultor de Chicago, consideró que “Marco Rubio es un estadista extraordinario”. Además, “tiene una visión muy clara sobre cómo manejar las relaciones internacionales.”

La enfermera Suzy Phillips mencionó que, en última instancia, elegiría a Marco Rubio por su “su diplomacia internacional” y su origen como hijo de inmigrantes en Estados Unidos.

Los simpatizantes republicanos valoran la relación de JD Vance y Marco Rubio con Donald Trump, por lo que los consideran parte del mismo movimiento.

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