GENERANDO AUDIO...

Suben deportaciones de menores en la era Trump. Foto: AFP

La deportación de menores migrantes desde Estados Unidos aumentó en el último año y ya suma miles de niños mexicanos devueltos, muchos de ellos no acompañados, según datos citados en un reportaje de DW desde Tijuana. Organizaciones y agencias advierten riesgos de trata, deserción escolar y falta de protección institucional en la frontera.

El informe documenta redadas y devoluciones recientes bajo la política migratoria del gobierno de Donald Trump, con testimonios de padres y madres expulsados junto a sus hijos.

Más de 6 mil niños mexicanos han sido deportados en la nueva era Trump, un promedio de 16 por día

Deportación de menores migrantes desde EE. UU.

Enrique, padre de un menor deportado, relató que fue detenido por agentes migratorios en Houston frente a su hijo de 13 años. “Mi hijo sí se asustó porque yo fui el primero que detuvieron”, dijo. Añadió que cuando los agentes notaron la presencia del niño “como que se frenaron un poco en lo agresivo”.

El reportaje señala que 6 mil 60 menores mexicanos han sido deportados en el último año, la mayoría sin acompañamiento. En otro caso, una madre expulsada con sus tres hijos contó: “Me dieron dos opciones: de ir por los niños y salirme antes de 24 horas o arrestarme delante de mis niños y a ellos llevarlos a un orfanato”.

Riesgos para la infancia migrante deportada

Soraya Vázquez, abogada de derechos humanos y directora de Al Otro Lado, advirtió que los menores no identificados quedan expuestos: “Son menores que permanecerían en las calles, en una situación de un alto riesgo”. Subrayó que en ciudades fronterizas hay “mucha trata, prostitución infantil”.

El reporte indica que más de 4 mil 200 menores no acompañados fueron deportados el año pasado y que muchos crecieron en Estados Unidos, lo que complica su reintegración en México.

Llamado de Unicef por protección y seguimiento

Fernando Becerra, jefe de oficina de Unicef en Baja California, pidió reforzar la coordinación entre autoridades: “Lo que tenemos que mejorar es cómo los acompañamos… para que sí se les garantice el derecho a seguir estudiando”.

El albergue de Tijuana citado en el informe atiende sólo a menores no acompañados, mientras organizaciones piden mayor acceso y transparencia sobre el manejo de las deportaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.