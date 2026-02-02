Trump baja aranceles a India y los deja en 18%

GENERANDO AUDIO...

Trump anuncia acuerdo comercial con India. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India tras una conversación telefónica con el primer ministro Narendra Modi, en el que se contempla la reducción de aranceles, así como compromisos en materia de comercio internacional y energía, incluyendo el tema del petróleo ruso.

El mandatario dio a conocer el acuerdo a través de su red social, donde aseguró que la India aceptó dejar de comprar petróleo a Rusia y aumentar la adquisición de crudo proveniente de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela.

Reducción de aranceles y apertura comercial

Como parte del entendimiento, Estados Unidos reducirá los aranceles a productos indios del 25% al 18%, mientras que la India avanzará en la eliminación de barreras arancelarias y regulatorias para la entrada de productos estadounidenses.

Trump afirmó que Nueva Delhi se comprometió a incrementar significativamente las compras de bienes estadounidenses, incluyendo sectores como energía, agricultura, tecnología y carbón, con un volumen que podría superar los 500 mil millones de dólares en el largo plazo.

Petróleo ruso y guerra en Ucrania

El presidente estadounidense vinculó el acuerdo con la intención de reducir los ingresos de Rusia, los cuales, señaló, son utilizados para financiar la guerra en Ucrania. Según Trump, el cambio en la política energética de la India ayudaría a debilitar la capacidad económica de Moscú.

Hasta el momento, el gobierno indio no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando que dejará de comprar petróleo ruso, aunque sí celebró la reducción arancelaria acordada con Washington.

Relación bilateral y antecedentes

Trump ha señalado en distintas ocasiones que mantiene una relación cercana con Narendra Modi, a quien ha descrito como uno de sus “mejores amigos”. Ambos líderes han sostenido encuentros desde el inicio del segundo mandato presidencial de Trump en enero de 2025.

El petróleo ruso ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos y la India en el último año. En 2024, una parte significativa del crudo importado por la India procedía de Rusia, situación que generó sanciones comerciales y aranceles adicionales por parte de Washington.

Tras la llamada telefónica, Modi agradeció públicamente la reducción de aranceles al 18% para productos fabricados en la India, sin hacer referencia directa a cambios en la compra de crudo ruso.

