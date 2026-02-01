Mexicano termina con cráneo fracturado tras detención del ICE

GENERANDO AUDIO...

Personal de cuidados intensivos de un hospital en Minnesota puso en duda la versión de agentes federales de inmigración sobre las lesiones que presentaba un ciudadano mexicano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien ingresó con fracturas severas en el rostro y el cráneo.

¿Qué se sabe de la detención?

El migrante mexicano, identificado como Alberto Castañeda Mondragón, fue trasladado al Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC), en Minneapolis, luego de su detención el 8 de enero. De acuerdo con la versión inicial del ICE, el hombre habría intentado escapar mientras se encontraba esposado y se habría arrojado de cabeza contra una pared de ladrillos, informó la agencia AP, quien documentó el caso.

Sin embargo, médicos y personal de enfermería señalaron que esa explicación no correspondía con la gravedad de las lesiones detectadas, entre ellas múltiples fracturas craneales y sangrado cerebral. Tres enfermeras con conocimiento directo del caso indicaron que las heridas no eran compatibles con una caída o un impacto aislado.

El caso generó tensiones dentro del hospital cuando agentes del ICE insistieron en mantener al paciente esposado a la cama, pese a que se encontraba desorientado y presentaba signos de lesión cerebral traumática. Tras la intervención de directivos y personal legal del hospital, se retiraron los grilletes.

Castañeda Mondragón, originario de Veracruz, no contaba con antecedentes penales, según su defensa. Ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022 y trabajaba como techador en Minnesota.

Más de dos semanas después, un juez federal ordenó su liberación. Días más tarde, el mexicano fue dado de alta, aunque enfrenta una recuperación prolongada y presenta pérdida parcial de memoria.

