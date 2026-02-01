Ordenan liberar a niño de 5 años y a su padre detenidos en Minnesota

GENERANDO AUDIO...

El niño de 5 años y su padre fueron detenidos en Minnesota. Foto: AFP

En Estados Unidos (EE.UU.), un juez federal de Texas ordenó la liberación del niño Liam Conejo Ramos y su padre del centro de detención de la entidad, donde fueron llevados desde Minnesota.

Según la determinación del juez Fred Biery, el niño de cinco años y su padre deber ser liberados antes del martes, reportó el medio Express-News.

¿Qué se sabe del caso del niño de 5 años y su padre?

El niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Mineápolis por la policía migratoria estadounidense “ha estado deprimido y triste”, informó el pasado miércoles el legislador demócrata Joaquín Castro, después de visitarlo en el centro donde está retenido junto a su padre.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, quien llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman cuando fue puesto bajo custodia por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dieron la vuelta al mundo.

Los detienen en redada antinmigrante

El niño y su padre fueron detenidos el 20 de enero durante las redadas antinmigración en el estado de Minnesota ordenadas por el gobierno de Donald Trump. En el marco de esas operaciones, dos estadounidenses murieron baleados por agentes federales en las últimas semanas.

Castro visitó el miércoles al pequeño y a su padre, Adrián Conejo Arias, en el centro de detención para familias migrantes de Dilley, ubicado en el centro-sur de Texas.

“Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste”, aseguró el representante demócrata por Texas en un video que publicó en la red social X.

El legislador sostiene que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados

Un centenar de personas se manifestó el miércoles frente a esa instalación, antes de ser dispersado con gas lacrimógeno por fuerzas del orden, según constataron periodistas de la AFP.

