Registran tiroteo durante un desfile en Luisiana; hay seis personas heridas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Cerca de seis personas resultaron heridas en un tiroteo durante un desfile en la localidad de Clinton, ubicada en Luisiana, Estados Unidos. Tres personas fueron detenidas.

De acuerdo con primeras versiones, difundidas por medios de comunicación estadounidenses, el ataque ocurrió este sábado 31 de enero, durante el desfile 21 del festival “Mardi Gras in the Country”.

Varios disparos se escucharon durante el inicio del desfile, cerca del Tribunal de la Parroquia de East Feliciana. De inmediato, el evento fue suspendido y el área quedó acordonada.

“El desfile no llegó a Main Street antes de que se dispararan los tiros”, explicó el sheriff de la Parroquia East Feliciana, Jeff Travis, al medio estadounidense WAFB.

Medios de comunicación indicaron que seis personas resultaron heridas, entre ellas, un presunto menor de edad. Dichas víctimas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad de Baton Rouge.

Por ello, las autoridades detuvieron a tres presuntos sospechosos del tiroteo en Luisiana. Hasta las 16:00 horas de este sábado, se desconocen las causas y las circunstancias del ataque.

Cabe destacar que Clinton es la cabecera de la Parroquia de East Feliciana, como se le conoce a dicha zona, misma que pertenece al área metropolitana de la ciudad de Baton Rouge.

Gobernador condena ataque en Estados Unidos

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, lamentó el tiroteo y agradeció a las fuerzas de seguridad que acudieron inmediatamente al sitio.

“Esto es absolutamente horrible e inaceptable. No permitiremos la anarquía en este Estado”, publicó en sus redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: