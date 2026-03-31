México se suma a demanda contra ICE por abusos a migrantes

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México se une a demanda colectiva contra ICE. Foto: AFP

El Gobierno de México anunció que se sumará a una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ante el Tribunal de Distrito del Centro de California, por presuntas condiciones deficientes de detención y negligencia médica contra migrantes.

“Esta acción colectiva busca representar a todas las personas actualmente detenidas que pudieran ser recluidas en dicho centro, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrían constituir violaciones estándares constitucionales, legales y administrativos aplicables a personas bajo custodia migratoria”. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que participará como amicus curiae, figura legal conocida como “amigo de la corte”, con el objetivo de aportar información sobre posibles violaciones a derechos humanos dentro de centros migratorios.

México se une a demanda colectiva contra ICE

La acción colectiva busca representar a todas las personas detenidas que pudieran ser recluidas en ese centro, además de denunciar condiciones sistemáticas de encierro que podrían violar normas constitucionales, legales y administrativas aplicables a personas bajo custodia migratoria.

El consulado de México en Los Ángeles señaló que se han identificado patrones de negligencia médica, principalmente en el acceso a servicios de salud para personas con enfermedades previas.

Según la autoridad, se detectaron:

Solicitudes médicas ignoradas o retrasadas

Barreras para recibir atención médica

Respuestas clínicas tardías o insuficientes

Estas condiciones han sido señaladas como posibles factores en la muerte de 14 connacionales mexicanos bajo custodia migratoria.

“Condiciones de confinamiento deficientes e identifica un patrón sistémico de negligencia médica particularmente en el acceso a la salud de personas de condiciones médicas preexistentes, caracterizado por solicitudes de atención ignoradas o demoradas, barreras para acceder a los mecanismos de atención y una respuesta clínica tardía o insuficiente”. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, SRE

Más de mil 800 mexicanos permanecen detenidos en Los Ángeles

Autoridades consulares informaron que actualmente mil 809 mexicanos se encuentran detenidos en el centro migratorio de Los Ángeles, de los cuales 149 son mujeres.

“La mayoría son hombres, el 92% son hombres en edad productiva. Estamos hablando de personas que han echado raíces en este país; el promedio de estancia en Estados Unidos de las personas que hemos entrevistado es de, y que ha pasado más de 10 años, es del 50%”. Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles

También señaló preocupación por la subcontratación de servicios a empresas privadas, responsables de garantizar atención médica y alimentación adecuada para las personas bajo custodia.

Familiares exigen justicia por mexicano fallecido bajo custodia

Durante la rueda de prensa, autoridades consulares ofrecieron condolencias a la familia de José Guadalupe Ramos Solano, connacional que murió mientras se encontraba bajo custodia de ICE.

“Queremos que mi esposo tenga justicia porque él no merecía morir así; él era un hombre muy trabajador, muy responsable, y no sólo me deja dolor a mí, dejó dolor a mis hijos y a su madre y a sus hermanos”. Antonia Tovar, esposa de José Guadalupe Ramos

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