Suman 14 mexicanos fallecidos en centros de detención de ICE en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Ya suman 14 mexicanos muertos bajo custodia o en operativos del ICE en Estados Unidos, tras sumar un caso reciente ocurrido el 25 de marzo de 2026 en un centro de detención en California, de acuerdo con datos actualizados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El dato ajusta la cifra inicial de 13 fallecimientos reportada el 25 de marzo durante la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y refleja la evolución de los casos documentados por autoridades mexicanas en el último año.

México actualiza cifra de muertes de mexicanos en ICE

De acuerdo con la Cancillería, los fallecimientos han ocurrido entre el 20 de enero de 2025 —fecha del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca— y marzo de 2026, en el contexto de operativos y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En ese mismo periodo:

177 mil 192 mexicanos han sido detenidos por ICE

por ICE 13 mil 722 permanecen bajo custodia actualmente

Sobre las causas de muerte, la información oficial detalla:

6 casos por complicaciones médicas

4 casos clasificados como suicidio

2 muertes durante operativos migratorios

Un fallecimiento en un tiroteo contra instalaciones del ICE

Un caso reciente aún sin causa oficial confirmada

Este último corresponde a un connacional que murió tras ser trasladado a un hospital en Victorville, California, luego de permanecer en el centro de detención de Adelanto.

Centro de Adelanto concentra casos recientes y denuncias

La SRE señaló que el caso más reciente se suma a otros fallecimientos registrados en el mismo centro de detención de Adelanto, lo que ha encendido alertas sobre las condiciones en ese lugar.

En su comunicado del 30 de marzo de 2026, el Gobierno de México indicó que:

Se activaron protocolos consulares para apoyar a la familia

Se solicitó información completa sobre el expediente médico

Se mantiene contacto con autoridades estadounidenses

Además, se anunció que México participará como amicus curiae en la demanda legal L.T. Mesrobian, presentada en Los Ángeles por organizaciones civiles, la cual denuncia:

Condiciones insalubres

Aislamiento punitivo

Falta de atención médica y de salud mental

Deficiencias en alimentación, agua y espacios adecuados

México exige respeto a derechos humanos de migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y expresó preocupación por las condiciones de detención en Estados Unidos.

Hasta ahora, México ha enviado:

14 comunicaciones diplomáticas sobre estos casos

sobre estos casos 12 respuestas recibidas por autoridades estadounidenses

También se informó que:

Se enviarán cartas a legisladores en Estados Unidos

Habrá reuniones con familias de víctimas y organizaciones civiles

Se solicitará una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, también abordó el tema con el embajador estadounidense en México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.