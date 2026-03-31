Gianni Infantino se reúne con Claudia Sheinbaum rumbo al Mundial 2026 y le entrega regalo especial

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Foto: Gobierno de México

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra en México y, junto con autoridades locales y federales, revisa los últimos detalles previos al arranque del Mundial 2026.

Entre sus actividades de este lunes destaca el desayuno que tuvo con la presidenta de México,Claudia Sheinbaum.

Como parte de su encuentro, Infantino destacó que el Mundial “va a ser un éxito para México”, además de darle un regalo especial a la mandataria.

Sheinbaum llama a apoyar al Tricolor rumbo al Mundial 2026

Durante la tarde de este 30 de marzo, la mandataria compartió en su cuenta oficial de X un video en el que aparece junto al presidente de la FIFA.

En el clip, grabado desde Palacio Nacional, resaltó que la inauguración de la Copa del Mundo 2026, programada para el 11 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, será histórica y excepcional.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado a la población para apoyar al equipo nacional. “Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

¿Qué le regaló Infantino a Sheinbaum?

Por otro lado, el titular de la FIFA entregó a la presidenta las tarjetas oficiales, una amarilla y otra roja, que utilizarán los árbitros durante el Mundial 2026.

“Preparando este Mundial, que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, resaltó Gianni Infantino.

Gianni Infantino también se reunió con Clara Brugada

De la misma manera, el presidente de la FIFA también sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En el encuentro, la funcionaria expuso los avances en movilidad, estructura y seguridad, de cara al Mundial 2026.

En el encuentro, se estableció que se realizarán reuniones entre representantes del Gobierno capitalino, de la FIFA y del Estadio Ciudad de México.

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