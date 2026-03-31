De protestas a sesiones fotográficas: las polémicas que han marcado al Palacio Nacional

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí hubo una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, con lo que desmintió la versión de Infodemia, que había asegurado que las imágenes difundidas en redes sociales eran producto de inteligencia artificial.

El reconocimiento oficial reavivó la conversación sobre el uso del recinto histórico, que en los últimos años ha estado envuelto en distintas polémicas, desde sesiones fotográficas hasta protestas y actos de vandalismo.

De fotos virales a mudanzas

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando se viralizaron imágenes de una mujer posando en lencería dentro del recinto. La joven, identificada como Katya Vega, publicó fotografías en la Capilla de la Emperatriz.

Tras la difusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condenó el uso indebido del espacio y confirmó que los empleados involucrados fueron identificados y cesados.

Otro episodio relevante fue en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su decisión de mudarse a vivir a Palacio Nacional junto con su familia.

El mandatario explicó que esta decisión buscaba reducir tiempos de traslado y aseguró que no se restringiría el acceso del público al recinto.

Ataques y protestas en Palacio Nacional

El inmueble también ha sido escenario de protestas que han derivado en daños a sus instalaciones. En marzo de 2024, un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó la puerta número 1 del recinto utilizando un vehículo.

El hecho ocurrió mientras se realizaba la conferencia matutina presidencial, lo que generó una fuerte reacción mediática y política.

Sin embargo, no es un caso aislado. Desde años anteriores, el recinto ha sido blanco de pintas, intentos de incendio y actos vandálicos durante distintas movilizaciones sociales.

Entre los episodios más relevantes destacan:

2014: Manifestantes intentaron incendiar la Puerta Mariana tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Manifestantes intentaron incendiar la Puerta Mariana tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 2019: Integrantes de organizaciones campesinas realizaron pintas en la puerta principal

Integrantes de organizaciones campesinas realizaron pintas en la puerta principal 2020: Colectivos feministas lanzaron pintura e intentaron prender fuego durante protestas por violencia de género

Estos hechos han implicado procesos de restauración y mantenimiento, algunos con costos significativos y trabajos especializados.

¿Quién protege Palacio Nacional?

Tras las polémicas por el uso de espacios dentro y fuera del Palacio Nacional, surge la pregunta sobre quién protege el recinto histórico, quién autoriza su uso y qué actividades están permitidas dentro de la sede del Poder Ejecutivo.

Palacio Nacional no sólo es la residencia y oficina de la Presidencia, también es un monumento histórico protegido por leyes federales, por lo que su administración, seguridad y conservación están divididas entre varias instituciones del Gobierno federal.

De acuerdo con el reglamento del recinto, existe la Conservaduría de Palacio Nacional, un órgano dependiente de la Presidencia de la República encargado de la protección, conservación, mantenimiento y control del uso de los espacios del edificio histórico. Este organismo también autoriza eventos, actividades culturales, instalaciones temporales, restauraciones y cualquier modificación dentro del inmueble.

La Conservaduría no trabaja sola. Está integrada por representantes de varias dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la autoridad encargada de proteger los monumentos históricos en el país.

Lo protege la Ley de Monumentos

En materia de seguridad, el recinto es resguardado principalmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ya que el Palacio Nacional es considerado una instalación estratégica del Estado mexicano, además de ser la sede del Poder Ejecutivo federal.

Como monumento histórico, el edificio está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, lo que significa que no se pueden realizar modificaciones, obras, instalaciones, eventos o intervenciones sin autorización oficial. Incluso, cualquier daño al inmueble, puertas, murales, patios, ventanas o piezas históricas puede ser considerado delito federal.

A lo largo de los años, Palacio Nacional ha sido escenario de ceremonias oficiales, eventos culturales, visitas guiadas, conferencias de prensa, actos cívicos y recepciones diplomáticas. Sin embargo, el reglamento establece que los salones históricos no pueden utilizarse para eventos privados ni actividades no autorizadas, y cualquier uso debe contar con autorización de la Presidencia o de la Conservaduría.

Por ello, el control del Palacio Nacional no depende únicamente del presidente en turno, sino de un esquema institucional en el que participan dependencias federales, autoridades culturales, militares y administrativas, con el objetivo de proteger uno de los edificios históricos y políticos más importantes de México.

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