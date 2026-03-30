México denunciará ante CIDH muertes de migrantes en centros de ICE

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Al menos dos migrantes mexicanos murieron en centro ICE. Foto: Reuters

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la muerte de migrantes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras el fallecimiento reciente de un connacional en el centro de Adelanto, California.

Con este caso, suman dos muertes de personas mexicanas bajo custodia migratoria en ese centro, por lo que la Cancillería informó que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar las condiciones en las que se encuentran los detenidos, en línea con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

México alista acciones legales y denuncia internacional

Como parte de la estrategia, la SRE presentará una solicitud de audiencia temática ante la CIDH para exponer los casos de personas fallecidas en centros de detención de ICE, así como las condiciones en las que se encuentran los migrantes.

Además, el Gobierno de México participará como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, interpuesta el 26 de enero de 2026, en la que ya se habían denunciado irregularidades en el centro de Adelanto.

Entre las condiciones señaladas destacan:

Condiciones insalubres

Aislamiento punitivo

Falta de atención médica y de salud mental

Acceso limitado a agua, alimentos y espacios al aire libre

Conferencia en Los Ángeles y acompañamiento a familias

La Cancillería informó que este mismo día se realizará una conferencia de prensa desde el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, junto con cónsules de la región y abogados de las familias de las víctimas.

Asimismo, la SRE mantendrá contacto permanente con los familiares de las personas fallecidas y con organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos de migrantes.

Contacto con autoridades de EE. UU. por caso Adelanto

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, ya abordó el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.

Además, se prevén acercamientos con el fiscal de California, Rob Bonta, quien recientemente también presentó un recurso en la demanda relacionada.

En paralelo, la Embajada de México en Estados Unidos enviará cartas a legisladores federales para alertar sobre la deficiente atención médica en el centro de detención.

SRE pide revisión inmediata del centro de Adelanto

En su comunicado, la SRE hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que se realice una revisión inmediata del centro de detención de Adelanto, ante lo que calificó como graves omisiones y deficiencias en la atención a personas bajo custodia.

La dependencia reiteró que continuará utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar que se repitan este tipo de casos y garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en el extranjero.

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