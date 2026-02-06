No solo en el Senado: Diputados también tienen salón de belleza

GENERANDO AUDIO...

Salón de Belleza de San Lázaro es usado por todas las bancadas. Foto: Cuartoscuro

Luego de la polémica generada por la operación de un salón de belleza en el Senado de la República, bajo condiciones señaladas como poco transparentes, la Cámara de Diputados reconoció que en San Lázaro también existe un servicio similar, aunque con diferencias clave en su funcionamiento y regulación.

A diferencia del caso del Senado, el salón de belleza en la Cámara de Diputados no es exclusivo de una bancada o coalición, su operación está documentada en acuerdos administrativos y, de acuerdo con información oficial, no implica pagos directos del erario a legisladores.

Legisladoras defienden el uso de Salón de Belleza

La diputada federal Sandra Anaya Villegas confirmó la existencia del salón de belleza en San Lázaro, aunque aclaró que ella no lo ha utilizado. Señaló que las y los legisladores enfrentan jornadas extensas, incluso con estancias prolongadas dentro del recinto, lo que explica la existencia de servicios básicos al interior de la Cámara.

Por su parte, Yeidckol Polevnsky afirmó que conocía la operación de servicios de estética en la Cámara de Diputados, y los describió como espacios de apoyo ante emergencias para legisladoras que llegan de otros estados. Dijo desconocer que un espacio similar operara en el Senado.

Ambas legisladoras afirman que el servicio que se presta en la Cámara de Diputados no implica gasto al erario, ya que cada quien paga por su servicio y puede ser usado no solo por legisladores de todas las bancadas, sino por personal que labora en el recinto.

¿Cómo opera el salón de belleza en San Lázaro?

De acuerdo con documentación interna, el servicio de peluquería y estética en la Cámara de Diputados opera desde 2014. Aunque fue clausurado en una ocasión, posteriormente se reinstaló bajo acuerdos administrativos formales.

El Comité de Administración autorizó su operación mediante asignación directa a dos personas físicas:

Adriana Jazmín Espíndola Villalobos , responsable de la peluquería en el Edificio E.

, responsable de la peluquería en el Edificio E. Enrique Hernández Bastida, a cargo del servicio de estética en el Edificio F.

Los locales tienen superficies aproximadas de 46 metros cuadrados cada uno.

Condiciones administrativas vigentes

De acuerdo con el documento, los espacios no operan bajo ninguna licitación debido a que se trata de “servicios de carácter personal“. La Cámara se reservó el derecho de retirar los espacios en cualquier momento y estableció que la supervisión del servicio corresponde a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.

Los acuerdos fueron formalizados mediante actas internas con participación de áreas administrativas, jurídicas y de control interno.

Con estos elementos, la Cámara de Diputados marca distancia del caso del Senado, al señalar que su salón de belleza no es exclusivo de una bancada, cuenta con acuerdos administrativos identificables y se encuentra sujeto a revisión futura.

