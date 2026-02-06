“Pedí que no continuara”: Hugo Aguilar se disculpa por video donde una colaboradora le limpia los zapatos

GENERANDO AUDIO...

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN. Foto: Cuartoscuro.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ofreció una disculpa pública luego de la difusión de un video que generó polémica en redes sociales, en el que se observa a la directora de Comunicación Social, Amanda Pérez Bolaños, limpiándole los zapatos.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el ministro presidente aseguró que el incidente fue malinterpretado y que los mensajes que circularon en redes sociales no corresponden a la realidad de lo ocurrido.

Explicación del incidente

De acuerdo con el pronunciamiento, el hecho se originó luego de que a la directora de Comunicación Social se le cayera café con nata, sin que ambos se percataran inicialmente de que el líquido había salpicado uno de los zapatos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según explicó Hugo Aguilar, fue hasta que Amanda Pérez notó la situación que intentó limpiar el calzado, acción que lo tomó por sorpresa y que posteriormente fue grabada y difundida fuera de contexto.

“Le pedí que no continuara”: Aguilar

En su mensaje, el presidente de la Suprema Corte señaló que, una vez que se dio cuenta de lo que ocurría, pidió a la funcionaria que no continuara, aunque agradeció el gesto.

“A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aun así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto”, expresó.

Aclara que no representa el actuar institucional

Hugo Aguilar subrayó que el episodio no representa el actuar institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni la forma en la que conduce su desempeño público o privado al frente del Máximo Tribunal del país.

Asimismo, afirmó que en su trayectoria no ha existido ni existirá una actitud de superioridad, soberbia o trato desigual hacia sus colaboradoras o colaboradores.

Reacciones tras la difusión del video

El video generó una ola de comentarios y críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el hecho y el rol de la directora de Comunicación Social dentro de la institución. Tras la aclaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tema continuó generando debate digital sobre el trato laboral y la percepción pública de las instituciones.

Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido un comunicado adicional más allá del mensaje publicado por su presidente.

