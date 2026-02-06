Sheinbaum aseguró que defenderá la soberanía: “México no se rinde y no se vende”

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “México no se arrodilla, no se rinde y no se vende” durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917, realizada este 5 de febrero de 2026 en Querétaro. La mandataria aseguró que la Carta Magna es una expresión viva de la lucha popular y que su gobierno defenderá la soberanía y la justicia social.

“Con entereza y fieles a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende“, afirmó.

Acompañada por integrantes de los tres Poderes de la Unión, Sheinbaum señaló que el país no regresará —dijo— a un régimen de privilegios ni permitirá la entrega de recursos naturales. El acto oficial formó parte de la conmemoración nacional del aniversario constitucional.

“México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. Tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie, y no entregará nunca sus recursos naturales”, expresó la mandataria.

Sheinbaum destaca soberanía y justicia social en la Constitución

Durante su mensaje, Sheinbaum repasó la evolución constitucional de México. Explicó que la Constitución de 1824 estableció la separación de poderes, la de 1857 consagró libertades individuales y la de 1917 incorporó derechos colectivos y la propiedad de la nación sobre tierra, subsuelo y recursos naturales.

La presidenta sostuvo que, en su postura, gobiernos del periodo neoliberal debilitaron el sentido social constitucional mediante reformas que calificó como contrarias al interés público. Añadió que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación busca recuperar ese enfoque social.

Reformas constitucionales recientes, según Presidencia

La titular del Ejecutivo federal reconoció al Congreso de la Unión por las reformas aprobadas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. De acuerdo con cifras expuestas en el evento, en ese periodo se concretaron:

22 reformas constitucionales

50 reformas a leyes secundarias

Mencionó entre los cambios la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de pueblos originarios como sujetos de derecho público, el fortalecimiento de Pemex y CFE como empresas públicas, y la igualdad sustantiva de las mujeres. También citó el derecho a la vivienda, al agua y la protección de maíces nativos.

Al evento asistieron el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, titulares del Senado y la Cámara de Diputados, así como el presidente de la SCJN y miembros del gabinete. Presidencia indicó que continuarán los actos conmemorativos.

