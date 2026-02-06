Senadoras de Morena defienden estética en el Senado; niegan gasto público

GENERANDO AUDIO...

Integrantes de Morena defienden estética en el Senado. Foto: Cuartoscuro

Senadoras de Morena y bancadas aliadas defendieron el servicio de estética en el Senado de la República. Aunque las puertas del servicio permanecen cerradas, ya no cuentan con los sellos de resguardo.

La senadora de Morena, Beatriz Mojica Morga, afirmó que las críticas al servicio tienen un trasfondo de género. Señaló que se trata de atender necesidades personales de las mujeres que así lo decidan, siempre bajo una condición clara: que no se utilicen recursos públicos.

“Tiene que ver con un dejo de misoginia enorme que existe todavía en el país en torno a las necesidades que tienen las mujeres. Las que quieran usar una estética para cortarse el pelo o peinarse, siempre y cuando no se usen recursos públicos y todos paguen por el servicio”. Beatriz Mojica Morga, senadora de Morena

La morenista aceptó que ha acudido a la estática dentro del Senado y reveló el costo que tuvo su servicio.

“Sí, también he asistido ¿Y cuánto pagó? Pues lo que cobran, 100 pesos, 200 pesos”, Beatriz Mojica Morga, senadora de Morena

Por su parte, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky, aseguró que desconocía la existencia del servicio de estética dentro del Senado. Afirmó que sabía de espacios similares en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara Alta.

“Ni siquiera sabía que existía, no sé dónde está, no sabía del tema, no sabía del tema, en la Cámara de Diputados sí sé que había dos estéticas, pero en la Cámara de Senadores yo creía que no había”. Yeidckol Polevnsky, senadora del PT

Polevnsky consideró que el tema no está relacionado con la austeridad. Explicó que el costo de un salón de belleza no tiene impacto en las políticas de ahorro del gobierno y que la austeridad aplica en otros rubros de mayor peso presupuestal.

“No creo que pinte ni con el tema de austeridad, porque lo que puede costar un salón de belleza no tiene nada que ver con el tema de la austeridad. La austeridad sí implica en otros niveles, pero no por un salón de belleza”. Yeidckol Polevnsky, senadora del PT

