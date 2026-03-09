Muere un séptimo militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Séptimo militar muerto de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Foto: Getty.

El gobierno de Estados Unidos informó que murió un séptimo militar de su país en Arabia Saudita durante la guerra que actualmente tienen con Irán.

Un séptimo militar de Estados Unidos murió en ataque de Irán

El ejército de Estados Unidos dio a conocer este domingo 8 de marzo que un séptimo militar de su país falleció en Arabia Saudita luego de resultar herido en un ataque de Irán que ocurrió el pasado 1 de marzo de 2026.

Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos, el cual se encarga de supervisar las fuerzas militares de su país en Medio Oriente, señaló que el soldado murió este sábado 7 de marzo debido a las heridas que le provocaron los primeros ataques de Irán, a inicios de este mes.

Luego de informarse la muerte de este séptimo militar estadounidense en la guerra contra Irán, no se dieron más detalles sobre el ataque en el que resultó herido. De hecho, se indicó que la identidad del soldado se reservaría hasta 24 horas después de avisar a sus familiares.

Seis militares estadounidenses muertos en Kuwait

Cabe recordar que los otros seis soldados estadounidenses estaban en Kuwait y murieron durante la primera ola de bombardeos de Irán.

Justo este pasado sábado 7 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se presentó, junto a otros funcionarios, en la base militar de Delaware para recibir los cuerpos de estos militares muertos.

Los primeros ataques de Estados Unidos e Israel empezaron el 28 de febrero de 2026. Irán ha respondido con misiles y drones contra estas dos naciones y otras de Medio Oriente.

