Irán elige nuevo líder supremo tras asesinato de Ali Jamenei

Ali Jamenei ya tiene sucesor en Irán. AFP

La Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya fue elegido el sucesor de Ali Jamenei como líder supremo, aunque el nombre del nuevo dirigente aún no ha sido anunciado públicamente. La designación se produjo tras una votación realizada por los miembros del órgano religioso encargado de nombrar al máximo líder del país.

Ahmad Alamolhoda, integrante de la asamblea, declaró que el proceso de votación ya concluyó. “El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, afirmó, según declaraciones citadas por la agencia de noticias Mehr.

El nuevo líder supremo ocupará el cargo de máxima autoridad política y religiosa en Irán, posición que tiene la última palabra en los asuntos del Estado.

Asamblea de Expertos de Irán confirma elección del nuevo líder supremo

La Asamblea de Expertos de Irán está integrada por 88 clérigos, quienes son elegidos mediante votación cada cuatro años. Este órgano tiene la facultad de designar al líder supremo de Irán, la figura con mayor poder dentro del sistema político del país.

De acuerdo con Ahmad Alamolhoda, el nombre del sucesor de Ali Jamenei se revelará posteriormente.

El anuncio oficial deberá hacerlo el ayatola Hashem Hosseini Bushehri, quien encabeza la secretaría de la Asamblea de Expertos y tiene la responsabilidad de comunicar públicamente la decisión del órgano religioso.

Posible sucesor de Ali Jamenei genera especulación en Irán

Tras confirmarse que la Asamblea de Expertos de Irán ya eligió al nuevo líder supremo, algunos miembros del órgano hicieron declaraciones que generaron especulación sobre la identidad del sucesor.

El ayatola Kamal Heydari afirmó que la asamblea eligió “la mejor opción”, respaldada por la mayoría de sus integrantes. También mencionó que el “Gran Satán”, término utilizado por autoridades iraníes para referirse a Estados Unidos, habría mencionado al posible sucesor.

De estas declaraciones se desprende que el elegido podría ser Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su nombramiento.

Otro integrante del organismo religioso, Mohamad Mehdi Mirbagheri, señaló que la decisión tomada refleja una “opinión firme” respaldada por la mayoría de los miembros del órgano.

Presiones para acelerar la elección del nuevo líder supremo de Irán

Antes de confirmarse la elección del nuevo líder supremo de Irán, varios miembros del órgano religioso habían señalado que el proceso debía concluir en poco tiempo.

Hossein Mozaffari, integrante de la Asamblea de Expertos, declaró el sábado que esperaba que el sucesor de Ali Jamenei fuera elegido en un plazo de 24 horas.

Las presiones para acelerar la designación también provinieron de otros líderes religiosos y del Parlamento iraní.

Entre quienes pidieron rapidez en la elección se encuentran los ayatolas:

Hosein Nuri Hamedani

Abdolkarim Abedini

Ambos habían solicitado que el proceso se resolviera con rapidez para definir al nuevo jefe religioso y político del país.

Israel advierte que atacará al nuevo líder supremo de Irán

Poco antes de conocerse la confirmación de la elección del nuevo líder supremo de Irán, las Fuerzas Armadas de Israel reiteraron que atacarán al sucesor.

La advertencia también incluye a cualquier persona que participe en el proceso de designación del sucesor.

El cargo de líder supremo de Irán es la máxima autoridad del sistema político iraní y tiene poder sobre decisiones clave del Estado, incluidas las políticas militares, religiosas y estratégicas del país.

La identidad del sucesor de Ali Jamenei se espera que se anuncie por la Asamblea de Expertos de Irán en las próximas horas.