Irán rechaza alto el fuego si EE. UU. e Israel no detienen ataques

Irán continúa en guerra. Foto: AFP.

El Gobierno de Irán afirmó que no negociará un alto el fuego en el conflicto con EEUU e Israel mientras continúen los ataques contra su territorio. La postura fue expresada este domingo por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien señaló que cualquier negociación dependerá del fin de las acciones militares.

Durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC, el funcionario explicó que la situación actual es distinta a la vivida el año pasado, cuando EEUU e Israel realizaron una operación conjunta contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán condiciona alto el fuego a fin de ataques de EEUU e Israel

El ministro de Exteriores indicó que Irán no tiene intención de negociar una pausa en el conflicto mientras continúen los ataques. Según explicó, el Gobierno iraní considera que primero debe detenerse la ofensiva militar.

Araqchi recordó que durante el enfrentamiento previo, ocurrido el verano pasado, Irán aceptó un alto el fuego después de que cesaran las operaciones militares contra su territorio.

De acuerdo con sus declaraciones, en ese momento el país aceptó la pausa en las hostilidades porque consideraba que estaba actuando en defensa propia. Sin embargo, señaló que el fin de ese conflicto no derivó en una paz duradera.

El ministro sostuvo que el nuevo escenario exige condiciones distintas para cualquier negociación relacionada con un alto el fuego.

Irán pide explicaciones a EEUU e Israel por ataques

Araqchi afirmó que el alto el fuego no ocurrirá en el corto plazo si no existe una explicación sobre el inicio de las hostilidades y si los ataques continúan.

Según el funcionario, la prioridad del Gobierno iraní es la seguridad de su población. En ese sentido, indicó que el país continuará defendiendo su territorio mientras no se alcance un escenario que permita poner fin al conflicto.

También señaló que para abrir conversaciones sobre un alto el fuego, primero debe existir una explicación sobre las razones que llevaron al inicio de la ofensiva.

Irán habla de cooperación militar con Rusia

Durante la entrevista, Araqchi fue cuestionado sobre versiones que señalan que Rusia podría estar brindando apoyo logístico a Irán mediante información militar sobre posibles objetivos.

El ministro evitó confirmar esos reportes y afirmó que no cuenta con información militar detallada sobre ese tema.

No obstante, explicó que la cooperación entre Irán y Rusia en materia militar no es reciente y ha existido durante años. También recordó que ambos países firmaron recientemente un acuerdo de asociación estratégica.

Araqchi añadió que la cooperación bilateral entre Irán y Rusia ha estado vigente en el pasado, continúa en la actualidad y podría mantenerse en el futuro.

