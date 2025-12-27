GENERANDO AUDIO...

El ejemplar de tigrillo mostraba deshidratación. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que resguardó a un tigrillo (Leopardus wiedii) que fue localizado dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con un breve comunicado difundido en redes sociales, el ejemplar presentaba baja condición corporal y deshidratación, por lo que recibió atención inmediata para estabilizar su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado al Zoológico de Chapultepec, donde permanece bajo observación especializada.

La dependencia recordó que el tigrillo es una especie en peligro de extinción, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y subrayó que no puede vivir en una casa, ya que requiere condiciones específicas para su bienestar y supervivencia.

Un felino silvestre, protegido por la ley

La Profepa señaló que el Leopardus wiedii enfrenta diversas amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre, una práctica que constituye un delito ambiental en México.

Por ello, reiteró que la posesión, traslado o resguardo de este tipo de animales sin autorización está prohibida, y que cualquier avistamiento debe ser reportado a las autoridades ambientales para evitar riesgos tanto para las personas como para el propio ejemplar.

Otro rescate: localizan un jaguar en un domicilio de Jilotepec

En un caso distinto, Profepa informó que participó en un cateo realizado por la Fiscalía General de la República en un domicilio de Jilotepec, Estado de México, donde fue encontrado un ejemplar de jaguar mantenido en condiciones no autorizadas.

El felino fue sedado de manera preventiva para evaluar su estado de salud y no presentaba marcaje alguno. Tras la revisión, fue trasladado a un espacio autorizado por la Semarnat, con personal especializado y la infraestructura necesaria para su cuidado. La dependencia recordó que el jaguar es una especie en peligro de extinción y su comercialización está prohibida.

El antecedente del “gatito salvaje” en Álvaro Obregón

Los aseguramientos ocurren después de que, en días recientes, circularan en redes sociales imágenes y videos de un “gatito salvaje” encontrado también en la alcaldía Álvaro Obregón, asegurado por oficiales de la SSC.

Aunque las características físicas del animal difundido en redes son similares a las de un tigrillo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se trate del mismo ejemplar resguardado por la Profepa.

Las autoridades ambientales no han vinculado ambos hechos y señalaron que cualquier información adicional dependerá de las evaluaciones técnicas correspondientes.

¿Qué hacer si encuentras fauna silvestre?

La Profepa advierte que, ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, lo correcto es no intentar capturarlos ni mantenerlos como mascotas, y dar aviso inmediato a las autoridades ambientales.

El objetivo, enfatiza, es proteger a las especies, garantizar su atención médica y, cuando sea posible, facilitar su reintegración a un entorno adecuado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.