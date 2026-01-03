GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Maduro apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalarilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto presidente sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

Así llegó Maduro

El vuelo que traslada a Nicolás Maduro aterrizó este sábado por la tarde en un aeropuerto del estado de Nueva York, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado por el Gobierno de Estados Unidos durante una operación militar.

La aeronave, un Boeing 757 procedente de la base naval de Guantánamo, tocó pista en el Aeropuerto Internacional Stewart alrededor de las 16:32 horas, tiempo local, de acuerdo con reportes aeroportuarios y fuentes cercanas al operativo.