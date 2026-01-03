Trump dice que EE. UU. “gobernará” Venezuela hasta que se produzca una transición pacífica

12:00 | Benell Cortés | AFP
Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

Esa transición será liderara por “un equipo” el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Preguntado sobre si había hablado con la líder opositora, María Corina Machado, Trump contestó negativamente.

