Venezolanos en México reaccionan a captura de Maduro por EE. UU.

Foto: AFP

Una Familia de venezolanos radicada en México compartió sus sentimientos tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026.

Rosmary Vieras Araujo explicó que la noticia los dejó sin dormir. “No hemos podido dormir, aún esperamos noticias de qué va a pasar… hemos llorado, hemos reído, pero estos son hasta ahora sentimientos encontrados”, dijo.

Su madre, Elsy Araujo Ramírez, afirmó sentirse feliz pero agotada, mientras su hermana Rosbelis Rodríguez señaló que, aunque celebran la caída de Maduro, mantienen cautela ante la transición y advierten que el proceso no será fácil.

“Confiemos en que esto va a ser un cambio para todos y esperar todavía qué sigue”, finalizó Rosbelis.

Contexto de la operación estadounidense

La madrugada del sábado, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Caracas, Fuerte Tiuna, La Carlota y otras ciudades. Helicópteros y misiles impactaron instalaciones militares y residenciales, provocando miedo y evacuación de habitantes, según AFP.

Donald Trump aseguró que la captura de Maduro y su esposa fue un éxito militar, sin bajas estadounidenses, y que siguió la operación en directo. Mientras tanto, el gobierno venezolano reportó ataques sobre zonas civiles y confirmó el decreto de estado de conmoción exterior, bajo la coordinación del general Vladimir Padrino López.

Reacciones internacionales y locales

Rusia e Irán condenaron la acción como violación de soberanía, mientras la Unión Europea pidió moderación y respeto al derecho internacional. Por su parte, México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó la intervención y reiteró su apoyo al diálogo y la paz regional.

Los venezolanos en México viven ahora la noticia con mezcla de alegría y preocupación. Para ellos, la captura de Maduro representa un cambio histórico, pero recuerdan que la transición política en Venezuela apenas comienza, y se mantienen atentos a la evolución de los hechos.

