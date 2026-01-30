¡Nieve no cesa! EE. UU. enfrentará nuevas nevadas; podrían batir récords

GENERANDO AUDIO...

NWS estima nuevas nevadas en próximos días. Foto: AFP

El Servicio Metereológico Nacional de Estados Unidos (NWS) afirmó que, en los próximos días, el país continuará afrontando intensas nevadas, debido a intensos vientos polares desde las Grandes Llanuras del Norte y a una nueva ola de aire ártico arribará al país.

De acuerdo con científicos, esta nueva tormenta se relaciona con una alteración del vórtice polar; es decir, con una masa de aire frío que circula por arriba del polo norte. Esta situación podría verse agravada debido al cambio climático, señalaron.

Las temperaturas mínimas podrían batir récords, especialmente en Florida, señaló el NWS, que advirtió sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables y de la industria agrícola.

Nuevo frente llega tras intensa tormenta invernal

Luego de la intensa tormenta invernal que azotó a los Estados Unidos en días recientes, la cual dejó más de 100 personas fallecidas, este nuevo frente frío arribará en medio de los trabajos de remoción de la nieve.

Por ejemplo, en Nueva York excavadoras cargaban montones de nieve en remolques naranjas, conocidos como “tinas calientes”, para enviar el agua derretida al alcantarillado. Por su parte, en Tennessee, Misisipi y en Luisiana, miles de personas han presentado fallas en la electricidad.

A su vez, los residentes de Washington han criticado fuertemente la respuesta oficial, ya que numerosas calles seguían cubiertas con nieve acumulada en los cruces de carretera.

