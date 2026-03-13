Video muestra robo millonario a joyería de 1.7 millones de dólares en solo un minuto

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Impactante video muestra robo de 1.7 millones de dólares. Foto: Gettyimages

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un grupo de ladrones ejecuta un robo en una joyería en el norte de California, ocurrido el pasado 18 de junio de 2025, donde sustrajeron mercancía valuada en más de 1.7 millones de dólares en apenas un minuto.

Las imágenes del asalto comenzaron a viralizarse en la red social X, donde usuarios difundieron el clip que muestra la rapidez con la que se desarrolló el atraco.

De acuerdo con reportes citados por autoridades estadounidenses, el caso fue informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que confirmó avances en la investigación del robo ocurrido hace aproximadamente nueve meses.

Así ocurrió el robo en la joyería

El asalto se registró en una joyería de lujo ubicada en Fremont, donde un grupo de individuos irrumpió de forma violenta en el establecimiento.

Según los reportes, los sospechosos utilizaron picos, martillos y mochilas para romper rápidamente las vitrinas del negocio y sustraer las piezas de valor.

Durante el asalto, los ladrones destruyeron varias vitrinas en cuestión de segundos y comenzaron a guardar joyas, oro y diamantes en sus mochilas.

Las autoridades estiman que entre el 75 y el 80% de la mercancía de la tienda fue sustraída, lo que provocó pérdidas millonarias para el establecimiento.

Cuatro sospechosos han sido detenidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que cuatro presuntos involucrados han sido detenidos, luego de casi nueve meses de investigaciones relacionadas con el robo.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a otros posibles participantes en el asalto, así como para recuperar parte de la mercancía sustraída.

El video del momento del robo ha llamado la atención en redes sociales debido a la rapidez y coordinación con la que actuaron los ladrones, lo que permitió que el atraco se concretara en apenas un minuto.

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