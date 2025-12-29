Nuevo apagón en San Francisco, esta vez afecta a 11 mil usuarios por incendio en transformador

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters/Archivo

Al menos 11 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico en la ciudad de San Francisco, a una semana del apagón que afectó a más de 130 mil en el distrito de Richmond, entre el parque Golden Gate y la zona de Presidio.

Asimismo, agencias como Reuters reportan que la interrupción, que inició a las 19:45 hora local. Se debe, en esta ocasión, a un incendio en un transformador, mientras que la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E) ya trabaja para restablecer el servicio.

Mientras que, entre las 19:45 y las 22:00 horas el número de personas afectadas se redujo a 5 mil. Toda vez que se prevé que para la 01:15 horas de este lunes ya se haya restablecido por completo la electricidad.

A la par, de acuerdo con medios locales, a las 23:00 horas inició un apagón programado para cambiar de los generadores a la red central a algunos de los usuarios afectados por el corte de servicio de la semana pasada.

Toda vez que el corte eléctrico de este domingo afecta también algunos semáforos en San Francisco, por lo que la compañía pidió tratar los cruces viales con semáforos apagados como esquinas de cuatro vías, deteniéndose por completo antes de cruzar.

Apenas el sábado 20 de diciembre un apagón en el distrito de Richmond, a causa de un incendio en una subestación, dejó sin electricidad a 130 mil usuarios, restableciendo por completo el servicio hasta la tarde del martes, por lo que la compañía y el Ayuntamiento tuvieron que habilitar un centro comunitario para que las personas pudieran recargar aparatos electrónicos, así como tener refugio y acceso a agua y alimentos.

