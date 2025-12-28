GENERANDO AUDIO...

Ministros de Defensa de Camboya y Tailandia. Foto: AFP.

El alto el fuego entre Tailandia y Camboya fue celebrado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien felicitó a los líderes de ambos países tras el acuerdo alcanzado para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que dejaron decenas de muertos y más de un millón de personas desplazadas, de acuerdo con cifras oficiales.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que reconoció la decisión tomada por las autoridades de ambas naciones del sudeste asiático. Señaló que el acuerdo fue alcanzado de manera rápida y destacó el papel de los líderes involucrados en el proceso.

Foto: Captura de pantalla.

Alto el fuego entre Tailandia y Camboya tras tres semanas de combates

Los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya se extendieron durante tres semanas y afectaron a casi todas las provincias ubicadas en la franja limítrofe. Según información oficial, al menos 47 personas murieron como consecuencia de los combates, mientras que más de un millón de habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares.

El acuerdo anunciado el sábado contempla un alto el fuego, la congelación de los movimientos de tropas y el compromiso de permitir que los civiles regresen a las zonas fronterizas lo antes posible. Las autoridades de ambos países informaron que estas medidas buscan reducir las tensiones y atender a la población afectada por el conflicto.

Donald Trump y el papel de Estados Unidos en la mediación

En su mensaje, Donald Trump afirmó que Estados Unidos participó en los esfuerzos de mediación junto con China y Malasia. El presidente estadounidense indicó que Washington se sentía orgulloso de haber contribuido al proceso que derivó en el cese de hostilidades.

Trump también recordó que previamente se había atribuido un papel en una tregua anterior entre Tailandia y Camboya, la cual se rompió a principios de este mes cuando los enfrentamientos se reanudaron en la frontera común.

Antes de sostener conversaciones con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el mandatario estadounidense se refirió a su participación en distintos procesos internacionales y señaló que Estados Unidos ha intervenido en la búsqueda de soluciones a conflictos en diversas regiones.

Reacciones internacionales al alto el fuego

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el alto el fuego entre Tailandia y Camboya y exhortó a ambas partes a respetar de inmediato el compromiso alcanzado. El funcionario subrayó la importancia de mantener el acuerdo para evitar nuevos enfrentamientos.

Tras el anuncio de la tregua, el principal diplomático de China, Wang Yi, recibió a los ministros de Relaciones Exteriores de Camboya y Tailandia para dos días de conversaciones que iniciaron el domingo. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang afirmó que el alto el fuego abrió un proceso orientado a la reconstrucción de la paz.

El diplomático chino señaló que ambas partes deberán avanzar de manera gradual para promover un cese de hostilidades integral y duradero, así como para reconstruir la confianza mutua tras el conflicto fronterizo.