Nuevo hundimiento: tres muertos tras acción de EE. UU. contra narcolancha

Nuevo ataque de narcolancha deja dos muertos. Foto: Comando Sur EE. UU.

Un nuevo ataque a una narcolancha fue registrado este 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación presuntamente operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la inteligencia militar confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante la acción murieron tres presuntos narcoterroristas. El informe precisa que ningún integrante de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Operativo forma parte de campaña antidrogas

En un mensaje difundido a través de la red social X, el Comando Sur informó sobre la neutralización de una “narcolancha” adicional como parte de una campaña militar antidrogas en la región.

Según la misma dependencia, la operación se enmarca en una estrategia que ha dejado aproximadamente 133 víctimas, de las cuales, hace 4 días, se reportaban tan sólo 110, esto, desde su inicio, en el contexto de acciones dirigidas contra estructuras vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

El informe señala que la embarcación interceptada se desplazaba por corredores marítimos identificados por la inteligencia del Comando Sur, como rutas frecuentes utilizadas para el tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Las autoridades estadounidenses no detallaron la nacionalidad de los tripulantes ni el punto exacto donde se realizó la operación.

