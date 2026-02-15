Obama critica “espectáculo de payasos” tras video difundido por Trump

GENERANDO AUDIO...

Obama critica a Trump tras video difundido. Foto: Getty

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó el “espectáculo de payasos” que, a su juicio, domina en redes sociales y televisión, luego de que el presidente Donald Trump difundiera un video en el que aparecen él y su esposa, Michelle Obama, con sus rostros superpuestos en cuerpos de simios.

Durante una entrevista con el comentarista Brian Tyler Cohen, Obama señaló que la mayoría de los estadounidenses consideran problemático este tipo de comportamientos.

Es importante destacar que la mayoría de los estadounidenses consideran muy problemático este comportamiento. Es cierto que consigue atención. Es cierto que es una distracción.

El exmandatario subrayó que, en sus recorridos por el país, ha encontrado a ciudadanos que “aún creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad”. Sin mencionar directamente a Trump en sus declaraciones, agregó que existe un clima en el debate público donde ya no parece haber “decoro” ni “sentido de lo apropiado”.

“Hay un cierto espectáculo de payasos que ocurre en redes sociales y en la televisión y es cierto que no parecen avergonzarse quienes solían creer que debe haber cierto respeto por los cargos. Eso se ha perdido”, añadió.

El video fue compartido el pasado 6 de febrero en la plataforma Truth Social e incluía referencias al supuesto fraude electoral de 2020. En el material, los Obama aparecían brevemente representados como simios. Horas después, el contenido fue eliminado.

Desde la Casa Blanca se restó importancia al episodio y se denunció lo que calificaron como “falsa indignación” por parte de políticos demócratas.

