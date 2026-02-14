ICE invertirá 38 mil millones de dólares en centros de detención migratoria

GENERANDO AUDIO...

La agencia de inmigración ICE planea invertir cerca de 38 mil millones de dólares para crear y ampliar centros de detención de migrantes en Estados Unidos, como parte de un nuevo modelo impulsado durante el gobierno de Donald Trump. El plan contempla la compra y conversión de más de 20 edificios para alojar a miles de personas mientras se resuelve su situación migratoria.

Documentos oficiales publicados por autoridades estatales detallan que el proyecto incluye la adquisición y renovación de ocho grandes centros y 16 sitios de procesamiento regional. Estas instalaciones permitirán ampliar significativamente la capacidad del sistema migratorio estadounidense.

El objetivo es que todos los centros estén operativos antes del 30 de noviembre de 2026, según el plan elaborado bajo el Departamento de Seguridad Nacional, del cual depende ICE.

ICE ampliará centros de detención de migrantes en Estados Unidos

Los nuevos centros de detención migratoria tendrán distintas funciones según su tamaño y capacidad:

Megacentros: albergarán entre 7 mil y 10 mil migrantes cada uno

cada uno Centros regionales: recibirán entre 1 mil y 1 mil 500 personas

Instalaciones existentes: serán adaptadas para aumentar el número de camas

En los centros regionales, los migrantes permanecerían entre tres y siete días, mientras que en los megacentros podrían estar detenidos hasta 60 días, antes de una posible deportación u otra resolución legal.

Uno de los edificios identificados se ubica en el estado de New Hampshire, donde se prevé instalar entre 400 y 600 camas.

Aumenta el número de migrantes detenidos en EE.UU.

La expansión ocurre en un contexto de fuerte aumento en el número de migrantes detenidos en Estados Unidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la población en centros migratorios pasó de menos de 40 mil a más de 70 mil personas, según datos oficiales.

Además, el número de agentes de ICE también creció de forma importante, al pasar de 10 mil a más de 22 mil elementos, tras incrementos en el presupuesto federal.

Debate político por el gasto en migración

El plan ha generado tensiones en el Congreso estadounidense, donde legisladores discuten el financiamiento y las operaciones migratorias. Algunos sectores buscan limitar los recursos, mientras que el gobierno mantiene la expansión como parte de su estrategia de control migratorio.

ICE sostiene que el nuevo modelo permitirá mejorar el procesamiento de casos y fortalecer el sistema migratorio en los próximos años.

