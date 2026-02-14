EE.UU. sanciona con 1.7 mdd a escuela por admitir a hijos de narcotraficantes mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Foto: AFP.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que hijos de narcotraficantes mexicanos fueron admitidos en la IMG Academy, en Florida, por lo que sancionaron a la institución con 1.7 millones de dólares.

Sancionan a IMG Academy por admitir a hijos de capos mexicanos

Mediante un comunicado titulado “Acuerdo de conciliación entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y IMG Academy, LLC”, el departamento informó que la institución educativa, cuyo campus se ubica en Bradenton, acordó pagar 1.7 millones de dólares.

El anuncio se dio luego de que investigaciones de las autoridades revelaran que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos personas sancionadas bajo la “Ley Kingpin”, quienes inscribieron a sus hijos en la institución.

“Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula (ATM o “acuerdos”), con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN) —en adelante, “SDN 1” y “SDN 2”, o “los SDN” en conjunto— sancionadas en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA) (Kingpin Act) por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su líder principal”, señala el documento.

Uno de los sujetos pagó cerca de 98 mil 867 dólares por un ciclo escolar completo, mientras que el otro desembolsó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por año académico por la asistencia de su hijo.

De acuerdo con el comunicado oficial, los pagos por concepto de colegiaturas y otros gastos no se realizaron directamente por los individuos sancionados, sino que se utilizaron transferencias bancarias de terceras partes no sancionadas y pagos con tarjetas de crédito vinculadas a los estudiantes, operaciones que luego eran acreditadas en las cuentas de la academia en Estados Unidos.

En total, se registraron alrededor de 89 transferencias entre las cuentas de los estudiantes y la IMG Academy a lo largo de la relación comercial, que incluían matrícula, alojamiento y otros gastos asociados.

Cooperación de la IMG Academy con autoridades

El Departamento de Tesoro señaló que la sanción fue considerada “no grave” debido a factores atenuantes, entre ellos que la academia no había enfrentado notificaciones de infracciones en los cinco años previos a los hechos investigados y que, una vez enterada de las aparentes violaciones, implementó medidas correctivas y cooperó con las autoridades durante la investigación.

Además, tras un cambio de propiedad en 2023, IMG Academy reforzó sus procedimientos internos para cumplir con las obligaciones de detección y supervisión de sanciones, incluyendo la implementación de un programa de cumplimiento basado en el riesgo.