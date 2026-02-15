VIDEO: Barack Obama asegura que existen los extraterrestres y niega al Área 51

GENERANDO AUDIO...

El expresidente estuvo en un podcast. Foto: AFP.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que los extraterrestres existen, pero negó que exista un Área 51 donde retengan a seres de otro planeta.

Este sábado 14 de febrero, se publicó una nueva entrega del podcast de Brian Tyler Cohen, un comentarista político de corte progresista.

Durante el minuto 44:06, el entrevistador pregunta a Barack Obama si existen los extraterrestres. Con una tasa de café en mano, el ex presidente comenta que “existen, pero no los he visto”.

“Son reales, pero yo no los he visto, y no están siendo retenidos en… cómo se llama… ¿Area 51?”, dijo.

En tono bromista, negó que exista una área subterránea del Área 51 donde el gobierno retenga a seres de otro planeta.

“No hay una instalación subterránea [donde se esconden], a menos que exista una conspiración enorme y me la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”, comentó.

Barack Obama habla de otros temas de Estados Unidos

Tras esa breve declaración, Barack Obama y Brian Tyler Cohen hablaron sobre la polarización política, el debilitamiento de las normas institucionales y los riesgos de la desinformación en Estados Unidos.

El expresidente resaltó que las redes sociales y la televisión son el escenario de un “show de payasos” por parte de funcionarios, que no guardan “respeto” por su cargo en sus declaraciones.

“Hay este tipo de ‘show de payasos’ que está sucediendo en las redes sociales y en la televisión… no parece haber vergüenza entre las personas que antes sentían que tenían que tener cierta decencia y respeto por el cargo”, comentó.

También, calificó como “extraordinario” el apoyo solidario de comunidades estadounidenses contra las acciones del gobierno de Donald Trump.

“Lo extraordinario es ver una extraordinaria manifestación de organización comunitaria, civismo, vecinos comprando víveres para las familias, acompañando a los niños a la escuela… ciudadanos diciendo ‘esta no es la América en la que creemos’ y vamos a luchar y a empujar con la verdad y con cámaras y con protestas pacíficas.”

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: