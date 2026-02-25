Policía abate a hombre que apuñaló a 4 personas en Tacoma

GENERANDO AUDIO...

Policía abate a hombre tras apuñalar a cuatro personas en Tacoma. Foto: Getty.

Un hombre de 32 años mató a puñaladas a cuatro personas y fue abatido por un policía afuera de una vivienda al noroeste de Tacoma, en el estado de Washington.

Los hechos comenzaron alrededor de las 8:40 a.m., cuando agentes recibieron un reporte de que un hombre estaba violando una orden de no contacto.

Al revisar el caso, los oficiales obtuvieron copia de la orden y confirmaron que no era válida, ya que el sospechoso no había sido notificado formalmente. Por ello, se dirigieron al domicilio para entregársela.

Apuñalamientos en Tacoma

Mientras los agentes iban en camino, surgieron nuevos reportes que alertaban que el hombre estaba apuñalando a varias personas afuera de la vivienda.

El primer oficial llegó al lugar en aproximadamente tres minutos. Según explicó Shelbie Boyd, portavoz del Pierce County Force Investigation Team, el agente disparó contra el sospechoso, quien fue declarado muerto en el sitio.

Los apuñalamientos ocurrieron en un callejón sin salida en la zona de Key Peninsula, al noroeste de Tacoma.

Víctimas del ataque en Washington

Autoridades confirmaron que:

Tres víctimas murieron en el lugar

Una cuarta persona falleció mientras era trasladada a un hospital

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni del agresor.

La investigación quedó en manos del equipo especializado del condado, que revisará el uso de la fuerza y las circunstancias del ataque, como parte del protocolo habitual en estos casos.

Las autoridades no han informado sobre un posible móvil del crimen ni si existía alguna relación previa entre el sospechoso y las víctimas.

