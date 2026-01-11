“Por mí, está bien”: Trump repostea mensaje que plantea a Marco Rubio como presidente de Cuba

GENERANDO AUDIO...

Post de Trump menciona a Marco Rubio como presidente de Cuba. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó reacciones en redes sociales luego de compartir en su plataforma Truth Social una publicación que plantea, en tono irónico, la posibilidad de que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, llegue a ser presidente de Cuba. El gesto del mandatario estadounidense amplificó la conversación digital y se produjo en un contexto regional marcado por tensiones políticas recientes.

Publicación retomada por Trump

La publicación original apareció en la red social X, donde un usuario escribió de manera sarcástica que Marco Rubio —político republicano nacido en Miami e hijo de inmigrantes cubanos— podría convertirse en mandatario de la isla. Trump retomó ese mensaje y añadió un breve comentario: “Suena bien para mí”, lo que detonó una ola de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

Rubio, quien actualmente encabeza el Departamento de Estado, ha sido objeto de menciones recurrentes en redes por su trayectoria política y su origen familiar, elementos que suelen ser retomados en debates sobre la política estadounidense hacia Cuba.

Respuesta del gobierno cubano

Tras la circulación del mensaje, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció en su cuenta oficial de X para rechazar señalamientos sobre una presunta colaboración económica de La Habana en tareas de seguridad en otros países. El funcionario aseguró que Cuba no ha recibido pagos ni compensaciones por ese tipo de servicios y sostuvo que el gobierno cubano no recurre a prácticas de coerción militar o mercenarismo.

Rodríguez también defendió el derecho de Cuba a importar combustible desde los mercados internacionales que estén dispuestos a suministrarlo, en respuesta a versiones que han circulado en torno a acuerdos energéticos y de seguridad.

Contexto regional y situación en la isla

Las declaraciones y reacciones se dan en un escenario regional tenso, tras acontecimientos recientes en Venezuela que han incrementado la atención internacional sobre la relación entre La Habana, Caracas y Washington.

Actualmente, Cuba es gobernada por Miguel Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en abril de 2018 y se convirtió en el primer mandatario cubano nacido después del triunfo de la Revolución. Desde entonces, encabeza el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, en un contexto marcado por presiones externas, retos económicos y tensiones internas.

